​Основные конструкции софтбоксов: какой тип выбрать

В мире студийного света софтбокс остается главным инструментом для получения мягкого, рассеянного света. Есть десятки статей по форме софтбоков, но они отличаются не только формой, но и конструкцией. Именно конструкция определяет – сколько по времени у вас займет сборка софтбокса, а следовательно – насколько удобно его брать с собой, хранить, раскладывать и в результате как часто вы будете его использовать. Разберем основные конструкции софтбоксов

Простой (классический спицевой)

Это «дедушка» всех софтбоксов. Конструкция предельно проста: есть металлическое кольцо (байонет), в котором по периметру сделаны отверстия или пазы. В эти отверстия вручную вставляются концы спиц, которые распирают ткань изнутри.

Как видно на рисунке, кольцо состоит из двух основных частей - внешнее кольцо, куда устанавливаются спицы и внутреннее кольцо (плашка, байонетное кольцо или вкладыш). Благодаря этой нехитрой конструкции, можно вращать софтбокс не разбирая его, особенно это важно для стрипбоксов. А также заменой плашки можно заменить байонет софтбокса, благодаря чему софтбокс для Bowens легко превращается в софтбокс для Profoto.

Плюсы:

Надежность. Механика отсутствует — ломаться там практически нечему.

Механика отсутствует — ломаться там практически нечему. Низкая цена. Самый бюджетный вариант.

Самый бюджетный вариант. Ремонтопригодность. Если спица погнулась, ее легко заменить. В магазине Фотогора продаются спицы для софтбоксов отдельно, важно только знать размер.

Если спица погнулась, ее легко заменить. В магазине Фотогора продаются спицы для софтбоксов отдельно, важно только знать размер. Компактность. Это и самый компактный вариант. Так как все детали собираются отдельно, то при перевозке в разобранном виде, занимает мало места.

Минусы:

Сборка для неподготовленного человека может вызвать ряд затруднений



Долгая сборка. Вам придется поочередно вставлять от 4–16 спиц, сгибая спицы и натягивая ткань. Это занимает 5–10 минут у опытного фотографа или гаффера. Неопытные не раз приносили нам софтбоксы с просьбой научить собирать, не разобравшись самостоятельно.

Вам придется поочередно вставлять от 4–16 спиц, сгибая спицы и натягивая ткань. Это занимает 5–10 минут у опытного фотографа или гаффера. Неопытные не раз приносили нам софтбоксы с просьбой научить собирать, не разобравшись самостоятельно. Неудобство и время. Если вы работаете на выезде или в арендной студии, каждая минута сборки съедает время съемки. А для сборки необходима чистая ровная поверхность, чтобы разложиться и если вы в поле - это становится нетривиальной задачей.

Если вы работаете на выезде или в арендной студии, каждая минута сборки съедает время съемки. А для сборки необходима чистая ровная поверхность, чтобы разложиться и если вы в поле - это становится нетривиальной задачей. Риски. Спицы тугие, насколько их можно сгибать - не всегда понятно. Если вставить спицу в кольцо не до конца, то можно сломать или спицу или даже кольцо. Иногда сталкивались с тем, что умудрялись порвать ткань софтбокса при сборке, хотя она очень прочная.

Вердикт: Идеален для стационарной студии, где софтбокс собирают один раз и не разбирают годами, храня в собранном виде. Для репортажной съемки категорически не подходит. Для домашней неспешной съемки, если фотограф имеет опыт сборки софтбоксов - можно сэкономить и приобрести его.

Быстрораскладной (зонтичного типа)

Это конструкция по принципу зонта: есть центральный механизм (шток), при нажатии спицы автоматически расходятся в стороны, фиксируясь. Достаточно одного движения — и софтбокс готов.

Плюсы:

Скорость сборки. Сборка занимает буквально 10–15 секунд.

Сборка занимает буквально 10–15 секунд. Легкость сборки. Сборку может осуществить и ребенок. Можно собрать, как зонтик не кладя на поверхность. Что очень важно для съемки на выезде.

Главные минусы :

Проблема с диффузором (внутренним рассеивателем). Из-за того, что центральный шток и механизм фиксации находятся прямо в центре чаши, внутренний диффузор (белая ткань, которая крепится близко к лампе) не может быть расположен близко к источнику света. У таких софтбоксов оба рассеивателя находятся близко друг к другу и не до конца выполняют свои функции.

Из-за того, что центральный шток и механизм фиксации находятся прямо в центре чаши, внутренний диффузор (белая ткань, которая крепится близко к лампе) не может быть расположен близко к источнику света. У таких софтбоксов оба рассеивателя находятся близко друг к другу и не до конца выполняют свои функции. Тень от механизма. При работе с насадками-сотами или при малых расстояниях до объекта центральный узел может отбрасывать микро-тень или создавать неравномерность на диаграмме направленности.

При работе с насадками-сотами или при малых расстояниях до объекта центральный узел может отбрасывать микро-тень или создавать неравномерность на диаграмме направленности. Габариты. Спицы неотделимы от софбокса, как следствие софтбокс находится в полусобранном состоянии и требует больше места для перевозки и хранения, относительно классического софтбокса. Он занимает раза в 3-5 больше по объему.

Спицы неотделимы от софбокса, как следствие софтбокс находится в полусобранном состоянии и требует больше места для перевозки и хранения, относительно классического софтбокса. Он занимает раза в 3-5 больше по объему. Цена. Стоимость такого софтбокса в 1,5-3 раза дороже обычного.

Вердикт: Выбор фотографов, снимающих «по живому» (свадьбы, мероприятия), где скорость важнее идеальной равномерности света. Также подходит для начального обучения фотографов, для домашней съемки, когда не хочется возиться со сложной сборкой софтбокса. Для предметной съемки с высокими требованиями к градиентам лучше не использовать.

Легкосборный (с клик-защелками, Quick-Setup, Quick-Release)

Это золотая середина между надежностью простого и скоростью зонтичного механизма. В этой конструкции кольцо-байонет оснащено специальными зажимами (пружинными клипсами или поворотными фиксаторами) для каждой спицы.

Как и в случае с быстрораскладным софтбоксом - он уже собран наполовину, спицы с кольцом соединены подвижным механизмом. Вы берете софтбокс, натягиваете каждую спицу, и она автоматически фиксируется с характерным щелчком (кликом). Чтобы разобрать, нужно оттянуть спицу и нажать на рычажок — спица ослабляется.

Плюсы:

Скорость сборки лучше, чем у первого типа. Хотя это и не «одно движение», опытный и даже неопытный фотограф собирает такой бокс за 1–1,5 минуты (против 10 минут у простого).

Хотя это и не «одно движение», опытный и даже неопытный фотограф собирает такой бокс за 1–1,5 минуты (против 10 минут у простого). Идеальная геометрия. В отличие от зонтичного типа, центр кольца свободен. Вы можете установить внутренний диффузор максимально близко к лампе (на липучках), что дает максимально мягкий и однородный свет без провалов в центре.

В отличие от зонтичного типа, центр кольца свободен. Вы можете установить внутренний диффузор максимально близко к лампе (на липучках), что дает максимально мягкий и однородный свет без провалов в центре. Надежность фиксации. Каждая спица держится независимо. Если одна сломается, вы просто замените ее, не меняя весь механизм.

Минусы:

Цена. Сложность механизма увеличивает стоимость в 1,5–2 раза по сравнению с первым типом.

Сложность механизма увеличивает стоимость в 1,5–2 раза по сравнению с первым типом. Усилие. Сборка требует усилий, хотя и не таких, как простой софтбокс, но больше, чем у зонтичного типа

Сборка требует усилий, хотя и не таких, как простой софтбокс, но больше, чем у зонтичного типа Сложный механизм. У софтбоксов этого типа защелки бывают самые разные. Самые лучшие у Paralite, Grifon и Phottix. Но встречаются и не очень качественные.

Сравнительная таблица

Характеристика Простой (спицевой) Зонтичный (быстрый) Легкосборный (клик) Скорость сборки ❌ Очень долго ✅ Мгновенно ⚡️ Быстро (1–2 мин) Качество света ✅ Отличное ❌ Хуже (из-за механизма) ✅ Отличное Надежность ✅ Высокая ⚡️ Средняя (ломается шток) ✅ Высокая Свободный центр ✅ Да ❌ Занят штоком ✅ Да Цена ✅ Дешево ⚡️ Средне ⚡️ Средне

Итого

Для дома/студии — берите простой . Соберете раз и забудете. Сэкономите бюджет.

— берите . Соберете раз и забудете. Сэкономите бюджет. Для выездной съемки на природе или репортажной (где свет не так критичен) — берите зонтичный . Скорость и удобство решает всё.

(где свет не так критичен) — берите . Скорость и удобство решает всё. Для профессиональной предметной, фуд- и фэшн-съемки, где важна безупречная световая картина, но при этом вы часто переезжаете — ваш выбор легкосборный с клик-системой. Вы получите идеальный свет и сэкономите нервы, время и как следствие деньги.

Общие рекомендации

Через руки наших консультантов, прошли тысячи софтбоксов. Поэтому мы очень рекомендуем при малейших сомнениях или возникших вопросах обратитесь к консультанту Фотогоры по телефону или просто придя в магазин. Про софтбоксы - разновидности, размеры, материалы, байонеты, конструкционные особенности и надежность разных брендов мы знаем очень много. Задач много, и так как большинство наших клиентов - это постоянные клиенты, то мы получаем хорошую обратную связь и учимся во многом у наших клиентов. Мы подберем вам софтбокс под ваши конкретные задачи. Мы знаем какие софтбоксы надежные, какие синят, какие желтят картинку, какой софтбокс нужен в ночной клуб, а какой зубному врачу, какой софтбокс нужен для съемки зеркал и почему. Приходите и мы подберем софтбокс под самую сложную и необычную задачу.



