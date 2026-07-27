Чем горячий башмак отличается от холодного

13 году компания Leica выпустила камеру с разъёмом для дальномера. Чуть позже в это же гнездо стали крепить внешние вспышки, а сам дальномер переехал внутрь корпуса. Изначально крепление называли скобой, а ответную часть на вспышке — башмаком (по форме, напоминавшей обувь). Со временем это название закрепилось за всем узлом крепления.

С развитием электроники в башмак добавили контакты для синхронизации — чтобы вспышка срабатывала точно в момент съёмки. Так появился горячий башмак (англ. hot shoe). Аналогичное крепление без контактов, для механической фиксации, стали называть холодным башмаком.

От одного контакта — к множеству

Поначалу в горячем башмаке был только один центральный синхроконтакт. Но вспышки становились умнее: появились управление мощностью, предвспышка, моделирующий свет, фокусировочная решётка — и контактов потребовалось больше. Каждый производитель пошёл своим путём, создавая уникальные группы контактов. Однако центральный контакт долгое время оставался универсальным — через него работали студийные синхронизаторы.

Скандал с Canon: когда начинающие остались без синхронизации

Несколько лет назад компания Canon убрала центральный контакт с любительских камер, чем серьёзно осложнила жизнь начинающим фотографам. В студии они внезапно оставались без синхронизации, и многие из них, впервые столкнувшись с этой проблемой, отправляли в адрес компании отнюдь не благодарности.

Исчезновение холодного башмака

Сегодня термин «холодный башмак» почти исчез из обихода. Горячим башмаком теперь называют любой разъём на камере, вспышке или переходнике — с контактами и без. Это слово стало профессиональным жаргоном, универсальным и удобным, и никого не смущает, что в сухом остатке оно не совсем точное.

Универсальность горячего башмака сегодня

Горячий башмак прочно вошёл в арсенал не только фотографов, но и видеографов, операторов. В него крепят:

микрофоны;

маджик-армы (Magic Arm);

мониторы;

дополнительные осветительные приборы;

другое вспомогательное оборудование.

Всё это устанавливается буквально одним движением — удобно, надёжно и быстро.