Чем горячий башмак отличается от холодного

13 году компания Leica выпустила камеру с разъёмом для дальномера. Чуть позже в это же гнездо стали крепить внешние вспышки, а сам дальномер переехал внутрь корпуса. Изначально крепление называли скобой, а ответную часть на вспышке — башмаком (по форме, напоминавшей обувь). Со временем это название закрепилось за всем узлом крепления.

С развитием электроники в башмак добавили контакты для синхронизации — чтобы вспышка срабатывала точно в момент съёмки. Так появился горячий башмак (англ. hot shoe). Аналогичное крепление без контактов, для механической фиксации, стали называть холодным башмаком.

Холодный башмак на старых камерах

От одного контакта — к множеству

Поначалу в горячем башмаке был только один центральный синхроконтакт. Но вспышки становились умнее: появились управление мощностью, предвспышка, моделирующий свет, фокусировочная решётка — и контактов потребовалось больше. Каждый производитель пошёл своим путём, создавая уникальные группы контактов. Однако центральный контакт долгое время оставался универсальным — через него работали студийные синхронизаторы.

Горячие башмаки разных производителей

Скандал с Canon: когда начинающие остались без синхронизации

Несколько лет назад компания Canon убрала центральный контакт с любительских камер, чем серьёзно осложнила жизнь начинающим фотографам. В студии они внезапно оставались без синхронизации, и многие из них, впервые столкнувшись с этой проблемой, отправляли в адрес компании отнюдь не благодарности.

Canon без центрального контакта

Исчезновение холодного башмака

Сегодня термин «холодный башмак» почти исчез из обихода. Горячим башмаком теперь называют любой разъём на камере, вспышке или переходнике — с контактами и без. Это слово стало профессиональным жаргоном, универсальным и удобным, и никого не смущает, что в сухом остатке оно не совсем точное.

Универсальность горячего башмака сегодня

Горячий башмак прочно вошёл в арсенал не только фотографов, но и видеографов, операторов. В него крепят:

  • микрофоны;
  • маджик-армы (Magic Arm);
  • мониторы;
  • дополнительные осветительные приборы;
  • другое вспомогательное оборудование.

Всё это устанавливается буквально одним движением — удобно, надёжно и быстро.

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