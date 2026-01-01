Walther ME-110-L Fun Trend фотоальбом на 200 фото 10x15 синий

Walther ME-373-B Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther ME-110-L Fun Trend - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
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Walther ME-373-B Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - черный.
Walther SK-110-L Fun - фотоальбом на 50 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 33x34 см.
Фотоальбом на 50 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 33x34 см. Цвет обложки - синий.
Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см.
Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Walther ME-140-L Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Walther ME-140-W Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.