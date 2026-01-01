Walther ME-373-R Classic фотоальбом на 100 фото 15x20 красный

Walther ME-138-L Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther ME-373-R Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
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Walther ME-138-L Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Walther ME-373-B Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - черный.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.