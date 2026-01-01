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Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный
Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный
Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный

Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный

Walther
Артикул: DAN-0908

Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - красный.

Описание

Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный

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