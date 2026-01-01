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Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый
Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый
Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый

Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый

Walther
Артикул: DAN-0912

Walther ME-140-W Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - белый.

Описание

Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый

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