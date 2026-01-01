Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый

Walther EA-110-K Fun - фотоальбом на 400 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 400 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther ME-140-W Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
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Walther EA-110-K Fun - фотоальбом на 400 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 400 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Walther FA-208-X Fun - альбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).
Цвет обложки - серый.
Walther ME-140-R Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Walther FA-208-Y Fun - альбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).
Цвет обложки - фиолетовый.
Walther ME-111-K Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудный.
Walther FA-208-K Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Walther SK-124-W Monza - фотоальбом на 30 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 26x30 см.
Фотоальбом на 30 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 26x30 см. Цвет обложки - белый.