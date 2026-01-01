Walther ME-140-W Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 белый

Арт. DAN-0887

Walther FA-208-X Fun - альбом для фотокарточек размером 30x30 см.

Фотоальбом на сто белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).

Цвет обложки - серый.