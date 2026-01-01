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Walther ME-373-B Classic фотоальбом на 100 фото 15x20 черный
Walther ME-373-B Classic фотоальбом на 100 фото 15x20 черный
Walther ME-373-B Classic фотоальбом на 100 фото 15x20 черный
Walther ME-373-B Classic фотоальбом на 100 фото 15x20 черный

Walther ME-373-B Classic фотоальбом на 100 фото 15x20 черный

Walther
Артикул: DAN-0919

Walther ME-373-B Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - черный.

Описание

Walther ME-373-B Classic фотоальбом на 100 фото 15x20 черный

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