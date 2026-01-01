Walther ME-373-B Classic фотоальбом на 100 фото 15x20 черный

Walther ME-140-L Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther ME-373-B Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - черный.
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Walther ME-140-L Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Walther ME-140-W Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Walther ME-373-R Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.