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Walther ME-138-L Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 синий

Walther ME-138-L Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 синий

Walther
Артикул: DAN-0907

Walther ME-138-L Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - синий.

Описание

Walther ME-138-L Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 синий

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