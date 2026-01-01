Walther ME-138-L Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 синий

Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther ME-138-L Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Walther ME-373-R Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.