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Walther ME-110-I Fun фотоальбом на 200 фото 10x15 желтый

Walther ME-110-I Fun фотоальбом на 200 фото 10x15 желтый

Walther
Артикул: DAN-0899

Walther ME-110-I Fun - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - желтый.

Описание

Walther ME-110-I Fun фотоальбом на 200 фото 10x15 желтый

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