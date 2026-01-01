Walther ME-110-I Fun фотоальбом на 200 фото 10x15 желтый

Walther ME-373-R Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther ME-110-I Fun - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - желтый.
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Walther ME-373-R Classic - фотоальбом на 100 фотокарточек размером 15x20 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 15x20 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Walther FA-208-X Fun - альбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).
Цвет обложки - серый.
Walther ME-138-L Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Walther EA-110-K Fun - фотоальбом на 400 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 400 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Walther ME-140-L Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Walther FA-208-Y Fun - альбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).
Цвет обложки - фиолетовый.