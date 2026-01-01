Walther FA-208-X Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 серый

Walther FA-208-U Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - голубой.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther FA-208-X Fun - альбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).
Цвет обложки - серый.
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Walther FA-208-U Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - голубой.
Walther FA-208-Y Fun - альбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).
Цвет обложки - фиолетовый.