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Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный
Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный
Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный
Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный

Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный

Walther
Артикул: DAN-0883

Walther FA-208-K Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см. 

Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - изумрудно-зеленый.

Описание

Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный

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