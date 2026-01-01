Walther FA-208-K Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 изумрудный

Walther ME-111-K Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther FA-208-K Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
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Walther ME-111-K Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудный.
Walther FA-208-U Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - голубой.
Walther ME-140-W Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Walther UK-133-R Estrella - фотоальбом на 50 белых страниц для детских фотокарточек. Размер 28x30,5 см.
Фотоальбом состоит из 50 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - розовый.