Walther FA-208-R Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 красный

Walther ME-111-R Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther FA-208-R Fun Trend 100 белых страниц 30x30, красный.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.
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Walther ME-111-R Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Фотоальбом с кармашками, выполненный в книжной технике переплета с обложкой голубого цвета из качественной текстурной бумаги и прозрачным окном на передней части для персональной фотографии. Размеры альбома составляют 10х15 см, вмещает до 200 фотографий. Предусмотрены места для заметок и хранение компакт-дисков.