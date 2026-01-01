Walther FA-208-R Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 красный

Арт. OLE-3997

Фотоальбом с кармашками, выполненный в книжной технике переплета с обложкой голубого цвета из качественной текстурной бумаги и прозрачным окном на передней части для персональной фотографии. Размеры альбома составляют 10х15 см, вмещает до 200 фотографий. Предусмотрены места для заметок и хранение компакт-дисков.

