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Walther FA-208-R Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 красный
Walther FA-208-R Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 красный
Walther FA-208-R Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 красный
Walther FA-208-R Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 красный

Walther FA-208-R Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 красный

Walther
Артикул: DAN-5335

Фотоальбом Walther FA-208-R Fun Trend 100 белых страниц 30x30, красный.

Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.

Описание

Walther FA-208-R Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 красный

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