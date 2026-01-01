Артикул: MTG-0614

WALTHER FA-208-A Fun фотоальбом 30x30 100 белых страниц мятный.

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной фактурной бумаги и окошком на лицевой стороне для личного фото.

Размер альбома: 30x30см, в альбоме 100 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.