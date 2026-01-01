WALTHER FA-208-BL Fun фотоальбом голубой 30x30 100 белых страниц

Артикул: OLE-2288

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой голубого цвета из высококачественной фактурной бумаги и окошком на лицевой стороне для фото. Размер альбома: 30x30 см, в альбоме 100 белых страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.