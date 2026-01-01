VSGO DKL-7 комплект для чистки фототехники

Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Vsgo DKL-7 - комплект для чистки оптики, экранов и матриц фото- и видеооборудования.
В комплект входит: жидкость для чистки линз - 15 мл, жидкость для чистки экранов - 30 мл, салфетка для чистки камеры - 15х15 см, швабры для чистки матрицы APS-C - 3 шт., груша с клапаном. Комплект упакован в удобную сумку для переноски и хранения.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
YongNuo LS-02/C1 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора.
Совместим с Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D.
Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.