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VSGO DKL-7 комплект для чистки фототехники
VSGO DKL-7 комплект для чистки фототехники
VSGO DKL-7 комплект для чистки фототехники
VSGO DKL-7 комплект для чистки фототехники

VSGO DKL-7 комплект для чистки фототехники

VSGO
Артикул: NVF-9280

Vsgo DKL-7 - комплект для чистки оптики, экранов и матриц фото- и видеооборудования.

В комплект входит: жидкость для чистки линз - 15 мл, жидкость для чистки экранов - 30 мл, салфетка для чистки камеры - 15х15 см, швабры для чистки матрицы APS-C - 3 шт., груша с клапаном. Комплект упакован в удобную сумку для переноски и хранения.

Описание

VSGO DKL-7 комплект для чистки фототехники

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