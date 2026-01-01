VSGO DKL-7 комплект для чистки фототехники

Артикул: NVF-9280

Vsgo DKL-7 - комплект для чистки оптики, экранов и матриц фото- и видеооборудования.

В комплект входит: жидкость для чистки линз - 15 мл, жидкость для чистки экранов - 30 мл, салфетка для чистки камеры - 15х15 см, швабры для чистки матрицы APS-C - 3 шт., груша с клапаном. Комплект упакован в удобную сумку для переноски и хранения.