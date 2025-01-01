images
Grifon 2B1530-02/13 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе

Grifon
Артикул: NVF-1122

Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.

 

Описание

Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.

Дополнительный чехол подходит для фонов Grifon. Для остальных фонов, возможно, потребуется подгонка чехла под нужные размеры.

