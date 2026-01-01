Nisi Lens Pen карандаш для чистки оптики объектива

Описание

Nisi Lens Pen – карандаш для чистки оптики объективов и фильтров

Nisi Lens Pen — это компактный и удобный инструмент для бережной чистки оптических поверхностей: объективов фото- и видеокамер, фильтров, видоискателей, окуляров и другой оптики. Благодаря двусторонней конструкции (щётка с одной стороны и мягкий чистящий наконечник с другой) карандаш позволяет сначала удалить пыль, а затем аккуратно стереть отпечатки пальцев и другие загрязнения.

Карандаш Nisi подходит для использования в студии и в полевых условиях — он не требует жидкостей или салфеток, всегда готов к работе и помещается в любую сумку для фототехники.

Ключевые особенности

Двусторонняя конструкция: с одной стороны — выдвижная мягкая щётка для удаления пыли и крупных частиц, с другой — чистящий наконечник, пропитанный специальным составом.

с одной стороны — выдвижная мягкая щётка для удаления пыли и крупных частиц, с другой — чистящий наконечник, пропитанный специальным составом. Безопасный чистящий состав: испаряется без следа, не оставляет разводов и не повреждает просветляющие покрытия линз.

испаряется без следа, не оставляет разводов и не повреждает просветляющие покрытия линз. Мягкий наконечник из микрофибры: деликатно удаляет отпечатки пальцев, масляные пятна и другие загрязнения.

деликатно удаляет отпечатки пальцев, масляные пятна и другие загрязнения. Компактный размер: легко помещается в карман, кофр для объектива или небольшую сумку.

легко помещается в карман, кофр для объектива или небольшую сумку. Многократное использование: наконечник «самоочищается» при вращении (внутри карандаша находится запас чистого чистящего материала).

наконечник «самоочищается» при вращении (внутри карандаша находится запас чистого чистящего материала). Универсальность: подходит для объективов любой оптики (фото, видео, телескопы, бинокли) и фильтров.

Технические характеристики

Тип: карандаш для чистки оптики

карандаш для чистки оптики Длина: около 15 см

около 15 см Щётка: мягкая, выдвижная (мягкий ворс)

мягкая, выдвижная (мягкий ворс) Чистящий наконечник: из микрофибры с пропиткой

из микрофибры с пропиткой Механизм: поворотный (наконечник выдвигается/убирается)

поворотный (наконечник выдвигается/убирается) Количество чисток: около 200–300 (до исчерпания пропитки)

около 200–300 (до исчерпания пропитки) Применение: объективы, фильтры, видоискатели, окуляры

Как использовать Nisi Lens Pen

Шаг 1 – Удаление пыли: выдвиньте щётку, аккуратно пройдитесь по поверхности объектива, чтобы смахнуть крупные частицы песка и пыли (это предотвратит царапины). Шаг 2 – Чистка отпечатков: выдвиньте мягкий наконечник круговым движением, аккуратно потрите загрязнённый участок (от центра к краям или круговыми движениями). Шаг 3 – Обновление наконечника: если наконечник загрязнился, просто покрутите его — внутри карандаша откроется чистый участок чистящего материала. Шаг 4 – Завершение: уберите наконечник и щётку обратно в корпус.

Преимущества перед салфетками и жидкостями

Не нужны жидкости: не требует спиртовых или других смывок — всегда готов к использованию.

не требует спиртовых или других смывок — всегда готов к использованию. Компактность: помещается в карман, не проливается и не пачкает сумку.

помещается в карман, не проливается и не пачкает сумку. Экономичность: хватает на несколько сотен чисток, после чего можно купить новый.

хватает на несколько сотен чисток, после чего можно купить новый. Безопасность: щётка из мягкого ворса не царапает покрытие линз.

Когда использовать Lens Pen

Перед важной съёмкой: быстрая очистка объектива от отпечатков пальцев.

быстрая очистка объектива от отпечатков пальцев. В полевых условиях: когда нет доступа к воде и салфеткам.

когда нет доступа к воде и салфеткам. Для чистки фильтров: ND, CPL, градиентных — оставляет без разводов.

ND, CPL, градиентных — оставляет без разводов. Для видоискателей камер: маленькая щётка удобна для углублений.

Ограничения

Не предназначен для чистки матрицы камеры (для этого используются специальные швабры).

Не использовать на мокрых или сильно загрязнённых маслом поверхностях (предварительно удалите крупные частицы щёткой).

Срок службы ограничен: после исчерпания пропитки наконечник перестаёт эффективно чистить (обычно через 200–300 применений).

Уход и хранение