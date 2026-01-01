Nisi Lens Pen карандаш для чистки оптики объектива

Nisi Lens Pen – карандаш для чистки оптики объективов и фильтров
Nisi Lens Pen — это компактный и удобный инструмент для бережной чистки оптических поверхностей: объективов фото- и видеокамер, фильтров, видоискателей, окуляров и другой оптики. Благодаря двусторонней конструкции (щётка с одной стороны и мягкий чистящий наконечник с другой) карандаш позволяет сначала удалить пыль, а затем аккуратно стереть отпечатки пальцев и другие загрязнения.
Карандаш Nisi подходит для использования в студии и в полевых условиях — он не требует жидкостей или салфеток, всегда готов к работе и помещается в любую сумку для фототехники.
Ключевые особенности
- Двусторонняя конструкция: с одной стороны — выдвижная мягкая щётка для удаления пыли и крупных частиц, с другой — чистящий наконечник, пропитанный специальным составом.
- Безопасный чистящий состав: испаряется без следа, не оставляет разводов и не повреждает просветляющие покрытия линз.
- Мягкий наконечник из микрофибры: деликатно удаляет отпечатки пальцев, масляные пятна и другие загрязнения.
- Компактный размер: легко помещается в карман, кофр для объектива или небольшую сумку.
- Многократное использование: наконечник «самоочищается» при вращении (внутри карандаша находится запас чистого чистящего материала).
- Универсальность: подходит для объективов любой оптики (фото, видео, телескопы, бинокли) и фильтров.
Технические характеристики
- Тип: карандаш для чистки оптики
- Длина: около 15 см
- Щётка: мягкая, выдвижная (мягкий ворс)
- Чистящий наконечник: из микрофибры с пропиткой
- Механизм: поворотный (наконечник выдвигается/убирается)
- Количество чисток: около 200–300 (до исчерпания пропитки)
- Применение: объективы, фильтры, видоискатели, окуляры
Как использовать Nisi Lens Pen
- Шаг 1 – Удаление пыли: выдвиньте щётку, аккуратно пройдитесь по поверхности объектива, чтобы смахнуть крупные частицы песка и пыли (это предотвратит царапины).
- Шаг 2 – Чистка отпечатков: выдвиньте мягкий наконечник круговым движением, аккуратно потрите загрязнённый участок (от центра к краям или круговыми движениями).
- Шаг 3 – Обновление наконечника: если наконечник загрязнился, просто покрутите его — внутри карандаша откроется чистый участок чистящего материала.
- Шаг 4 – Завершение: уберите наконечник и щётку обратно в корпус.
Преимущества перед салфетками и жидкостями
- Не нужны жидкости: не требует спиртовых или других смывок — всегда готов к использованию.
- Компактность: помещается в карман, не проливается и не пачкает сумку.
- Экономичность: хватает на несколько сотен чисток, после чего можно купить новый.
- Безопасность: щётка из мягкого ворса не царапает покрытие линз.
Когда использовать Lens Pen
- Перед важной съёмкой: быстрая очистка объектива от отпечатков пальцев.
- В полевых условиях: когда нет доступа к воде и салфеткам.
- Для чистки фильтров: ND, CPL, градиентных — оставляет без разводов.
- Для видоискателей камер: маленькая щётка удобна для углублений.
Ограничения
- Не предназначен для чистки матрицы камеры (для этого используются специальные швабры).
- Не использовать на мокрых или сильно загрязнённых маслом поверхностях (предварительно удалите крупные частицы щёткой).
- Срок службы ограничен: после исчерпания пропитки наконечник перестаёт эффективно чистить (обычно через 200–300 применений).
Уход и хранение
- Храните в сухом месте, в сложенном виде (щётка и наконечник убраны).
- Не мочите чистящий наконечник — он потеряет свойства.
- Периодически очищайте щётку от пыли (продуйте или промойте мыльной водой, полностью высушите).