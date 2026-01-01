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-9 %
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки

Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки

Wansen
Артикул: MTG-3235

Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки. 

Описание

Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки

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