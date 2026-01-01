Wansen BCC-8080W Cuboid белый кубик 80x80x80 мм для предметной съемки. Кубик выполнен из легкого органического материала. Будет хорошим подспорьем при предметной съемке, например ювелирных изделий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки.
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Wansen BCC-8080W Cuboid белый кубик 80x80x80 мм для предметной съемки. Кубик выполнен из легкого органического материала. Будет хорошим подспорьем при предметной съемке, например ювелирных изделий.
Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0303.
Стол с глянцевыми белым и черным полотнами. Размер полотен - 30×30 см, толщина - 3 мм. Имеет четыре ножки высотой 70 мм.
Высококачественный пластиковый фон является водостойким, устойчивым к образованию складок и имеет матовую поверхность. Он прекрасно подходит для портретной и предметной фотосъёмки, а также для видеопроизводства. Размер 60х130 см, цвет - черный.
Fotokvant BMF-1515 самоклеющийся зеркальный отражатель для предметной съемки 15x15 см. Двусторонний, белый и зеркальный, отражатель для предметной съемки. Зеркальная сторона закрыта защитной пленкой.
Wansen BCC-10040W Cuboid белый параллелепипед 100x100x40 мм для предметной съемки. Кубик выполнен из легкого органического материала. Будет хорошим подспорьем при предметной съемке, например ювелирных изделий.
Colorama CO6900 Navy – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – синий (военно-морской).