Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки. 

Арт. NVF-5071

Colorama CO6900 Navy – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – синий (военно-морской).