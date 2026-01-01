Transcend TS-RDF9K2 3-in-1 UHS-II USB 3.1 картридер

Используя все преимущества технологии UHS-II устройство позволяет использовать весь потенциал высокоскоростных карт памяти SDXC/SDHC UHS-II.
Устройство оснащено слотами для карт памяти CompactFlash, SD и microSD тем самым предоставляя возможность работать с различными типами носителей используя одно универсальное компактное устройство.
Изделие оснащено световым датчиком, отражающим активность устройства при копировании и чтении информационных данных.
Одним из несомненных плюсов является то что компания Transcend предлагает бесплатную утилиту RecoveRx, которая позволяет отыскивать и восстанавливать случайно удаленные данные, такие как цифровые фотографии, документы, музыку и видео.
Характеристики:
- размер - 67,6x45x15,2 мм
- вес - 30,6 г
- цвет - черный
- тип USB - micro USB/USB Type A
- интерфейс подключения - USB 3.1 Gen 1
- слоты картридера - SD /microSD/CompactFlash
- рабочее напряжение - 5В
- поддерживаемые карты памяти - SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-I)/SDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/CompactFlash (UDMA6)/CompactFlash (UDMA7)