Transcend TS-RDF9K2 3-in-1 UHS-II USB 3.1 картридер
Артикул: DAN-6786

Картридер Transcend TS-RDF9K2 3-in-1 UHS-II USB 3.1.

Картридер предназначен для считывания информации с флеш-карт. Устройство имеет интерфейс USB 3.1 Gen 1 и показывает высокие скорости записи и чтения данных, которые достигают 260 и 190 МБ/с. 

Описание

Используя все преимущества технологии UHS-II устройство позволяет использовать весь потенциал высокоскоростных карт памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Устройство оснащено слотами для карт памяти CompactFlash, SD и microSD тем самым предоставляя возможность работать с различными типами носителей используя одно универсальное компактное устройство.

Изделие оснащено световым датчиком, отражающим активность устройства при копировании и чтении информационных данных.

Одним из несомненных плюсов является то что компания Transcend предлагает бесплатную утилиту RecoveRx, которая позволяет отыскивать и восстанавливать случайно удаленные данные, такие как цифровые фотографии, документы, музыку и видео.

Характеристики:  

  • размер - 67,6x45x15,2 мм
  • вес - 30,6 г
  • цвет - черный
  • тип USB - micro USB/USB Type A
  • интерфейс подключения - USB 3.1 Gen 1
  • слоты картридера - SD /microSD/CompactFlash
  • рабочее напряжение - 5В
  • поддерживаемые карты памяти - SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-I)/SDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/CompactFlash (UDMA6)/CompactFlash (UDMA7)

