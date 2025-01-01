Накамерный свет для видео

Москва
Grifon LED-308C – профессиональный светодиодный осветитель. Предназначен для работы с видео- и фотокамерами. Модель оснащена 308 яркими диодами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.
YongNuo LED YN-0906II – светодиодный осветитель мощностью 5W, предназначен для работы с фото- и видеокамерами.
Состоит из 70 светодиодов, которые создают равномерное освещение яркостью до 450 Люкс. Цветовую температуру можно менять с помощью цветных фильтров в пределах 3200–5500К. Питание осуществляется от 4 батареек типа АА. Вес - 0,25 кг.
Yongnuo YN-216 – осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер, используется как источник постоянного дополнительного или основного света.
YongNuo YN300III LED – автономный светодиодный LED-осветитель с регулируемой цветовой температурой.
Источник освещения имеет 300 светодиодов постоянного свечения. Можно использовать литий-ионные аккумуляторы от видеокамер Panasonic CGR-D16S/D220 или Sony NP серии NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550 и их аналогов (покупаются отдельно). Цветовая температура, К – 3200-5500.
Godox LED64 - светодиодный осветитель.
Источником освещения в приборе являются 64 ярких светодиода постоянного свечения. Осветитель легко крепится на любой тип стоек, держателей для вспышек, штативы и горячий башмак фото- и видеокамер.
Осветитель светодиодный YongNuo YN-216 (3200-5500K) для фото- и видеокамер.
Осветитель на 216 светодиодов мощностью 13 Вт, цветовой температурой 3200-5500 K, для фото и видеокамер. Прибор имеет возможность регулировки цветовой температуры при помощи диммера.
Светодиодный осветитель Fujimi FJL-CUBIK для компактных камер и смартфонов.
Компактный светодиодный осветитель большой яркости. Оборудован универсальным креплением и магнитом в задней стенке, что позволяет установить свет где угодно и как угодно. Осветитель имеет класс защиты IP67 и может применятся в экстремальных условиях.
Накамерный светодиодный осветитель Godox RGB Mini Creative M1.
Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 150 светодиодов (40х2 bi-color + 70 RGB). Цветовая температура регулируется от 2500 до 8500 К, регулируемая мощность от 0 до 100 процентов. Режимы работы: bi-color, RGB(HIS), 15 спецэффектов (40 разновидностей световых сценариев таких как полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.).
Светодиодный осветитель Fotokvant SL-60Al для телефона.
Небольшой осветитель устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку. Осветитель крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки. Напряжение 4 В, емкость батареи 2000 mAh. Освещенность 250 lux на 0,5 м. Индекс CRI>95. Размер 104х75х11.8 мм, вес 139 г.
Накамерный компактный светодиодный осветитель FST SMPL-6.
Светодиодный осветитель, с изменяемой цветовой температурой (3200-5600 K), предназначен для создания равномерного освещения объектов видео или фотосъемки. Сверхъяркие SMD-диоды обладают высоким индексом цветопередачи CRI 95+. Мощность - 6W. Вес - 0,2 кг.
Осветитель Godox LITEMONS LED6Bi – легкий и очень компактный светодиодный источник света, состоящий из 64 светодиодов (bi-color, 32 светодиода «холодного» белого и 32 светодиода «теплого» белого света), общей мощностью 6Вт. Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%.
Светодиодная панель Phottix (81401) M5 LED.
Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 3,5 Вт. Осветитель работает на светодиодах нового поколения и выдает регулируемую цветовую температуру 6000 К (+/_ 500К). Мощность светового потока регулируется ступенчато (5 ступеней). Показатель CRI - 90. Емкость батареи - 3.7 V 500 mAh. Максимальная яркость 440 lux @ 0.5 м. Размер 72х41х10.5 мм. Вес 44 г.
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-228.
Накамерный осветитель на базе 228 светодиодов мощностью 20 Вт, предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом.
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-320AS со шторками.
Накамерный светодиодный осветитель мощностью 28 Вт. Состоит из 320 ярких светодиодов, 1300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-LED-528S со шторками.
Накамерный светодиодный осветитель мощностью 38 Вт. Состоит из 528 ярких светодиодов, 2300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 06 mic для видеосъемки. Настольный штатив с шаровой головкой, держатель смартфона, кронштейн с 2 креплениями «башмак» и резьбой 1/4, накамерный светодиодный осветитель с регулируемой яркостью, накамерный микрофон с держателем, ветрозащитными насадками, кабелями TRS, селфи-кнопка для управления камерой по Bluetooth.
Плоский светодиодный осветитель YongNuo LED YN-300 предназначен в первую очередь для видеосъемки с установкой на камеру, однако с успехом используется и фотографами в постановочных студийных или выездных фотосессиях.
Триста светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.
Grifon LED-126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.
Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.
