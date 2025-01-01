Фильтр

Всего - 34 товара

Цена
Бренд
Цветовая температура
Тип осветителя
Тип питания

Статьи

Накамерный свет для видео

Профессиональное студийное освещение — это то, без чего трудно представить себе хорошую фотосессию или видеосъемку. Только с использованием равномерного и мягкого света отснятый материал будет радовать вас своим насыщенным цветом и объемом. На сайте «Фотогора» можно подобрать комплект света для видеосъемки по разумной цене. Качество гарантировано производителями оборудования.

videosvet-1

Характеристики и особенности

Современные осветительные устройства выполняются на базе ярких светодиодов, которые обеспечивают долговечную службу и низкое энергопотребление. Питание можно осуществлять от:

  • батареек;
  • аккумуляторов;
  • сети.

Важной характеристикой осветительного прибора считается цветовая температура. Во многих устройствах предусмотрено плавное регулирование температуры за счет диммерного управления мощностью.

videosvet-2

Если для вас важно заранее понимать светотеневой русинок, то наилучшим вариантом будет купить постоянный свет для видеосъемки. Это оборудование позволит работать практически в любых условиях. Высокий индекс цветопередачи обеспечит выделение оттенков и полутонов. Подходит оно для предметной, макросъемки, а также для репортажей в качестве основного или дополнительного света.

Крепление устройств может осуществляться на разные типы стоек, штативов, держателей для вспышек, горячий или холодный башмак с прижимным кольцом. Иногда предусмотрена возможность объединения приборов в группу.

videosvet-3

Найти подходящий комплект света для видеосъемки в Москве не составит труда. Вежливые и внимательные консультанты подберут оптимальный вариант, отвечающий требованиям и подходящий для вашей фототехники. Интернет-магазин «Фотогора» сотрудничает с транспортными компаниями и имеет возможность прислать ваш заказ в любой уголок России в кратчайшие сроки.  

Grifon LED-308C светодиодный осветитель на 308 диодов Т=3300-5600 К
Арт. NVF-2937
Grifon LED-308C светодиодный осветитель на 308 диодов Т=3300-5600 К
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon LED-308C – профессиональный светодиодный осветитель. Предназначен для работы с видео- и фотокамерами. Модель оснащена 308 яркими диодами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.

8 080 ₽
В корзину
YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов
Арт. OLE-1002
YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

YongNuo LED YN-0906II – светодиодный осветитель мощностью 5W, предназначен для работы с фото- и видеокамерами.

Состоит из 70 светодиодов, которые создают равномерное освещение яркостью до 450 Люкс. Цветовую температуру можно менять с помощью цветных фильтров в пределах 3200–5500К. Питание осуществляется от 4 батареек типа АА. Вес - 0,25 кг.

4 290 ₽
В корзину
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
Арт. NVF-6925
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Yongnuo YN-216 – осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер, используется как источник постоянного дополнительного или основного света.

6 200 ₽
В корзину
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
Арт. NVF-7640
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo YN300III LED – автономный светодиодный LED-осветитель с регулируемой цветовой температурой.

Источник освещения имеет 300 светодиодов постоянного свечения. Можно использовать литий-ионные аккумуляторы от видеокамер Panasonic CGR-D16S/D220 или Sony NP серии NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550 и их аналогов (покупаются отдельно). Цветовая температура, К – 3200-5500. 

8 200 ₽
В корзину
-20 %
Godox LED64 светодиодный осветитель
Godox LED64 светодиодный осветитель
Godox LED64 светодиодный осветитель
Арт. NVF-9585
Godox LED64 светодиодный осветитель
Наличие
Москва: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox LED64 - светодиодный осветитель.

Источником освещения в приборе являются 64 ярких светодиода постоянного свечения. Осветитель легко крепится на любой тип стоек, держателей для вспышек, штативы и горячий башмак фото- и видеокамер.

-20 %2 540 ₽
2 030 ₽
В корзину
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
Арт. DAN-3564
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN-216 (3200-5500K) для фото- и видеокамер.

Осветитель на 216 светодиодов мощностью 13 Вт, цветовой температурой 3200-5500 K, для фото и видеокамер. Прибор имеет возможность регулировки цветовой температуры при помощи диммера.

6 200 ₽
В корзину
Fujimi FJL-CUBIK светодиодный осветитель для компактных камер и смартфонов
Fujimi FJL-CUBIK светодиодный осветитель для компактных камер и смартфонов
Fujimi FJL-CUBIK светодиодный осветитель для компактных камер и смартфонов
Арт. DAN-4450
Fujimi FJL-CUBIK светодиодный осветитель для компактных камер и смартфонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Fujimi FJL-CUBIK для компактных камер и смартфонов.

Компактный светодиодный осветитель большой яркости. Оборудован универсальным креплением и магнитом в задней стенке, что позволяет установить свет где угодно и как угодно. Осветитель имеет класс защиты IP67 и может применятся в экстремальных условиях. 

3 120 ₽
В корзину
-20 %
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Арт. DAN-5309
Godox RGB Mini Creative M1 накамерный светодиодный осветитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Накамерный светодиодный осветитель Godox RGB Mini Creative M1.

Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 150 светодиодов (40х2 bi-color + 70 RGB). Цветовая температура регулируется от 2500 до 8500 К, регулируемая мощность от 0 до 100 процентов. Режимы работы: bi-color, RGB(HIS), 15 спецэффектов (40 разновидностей световых сценариев таких как полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.). 

-20 %14 790 ₽
11 830 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Арт. DAN-6019
Fotokvant SL-60Al светодиодный осветитель для смартфона 3200-5600К 4Вт 2000мАч
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-60Al для телефона.

Небольшой осветитель устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку. Осветитель крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки. Напряжение 4 В, емкость батареи 2000 mAh. Освещенность 250 lux на 0,5 м. Индекс CRI>95. Размер 104х75х11.8 мм, вес 139 г.


-7.66 %2 610 ₽
2 410 ₽
В корзину
FST SMPL-6 компактный накамерный светодиодный осветитель
FST SMPL-6 компактный накамерный светодиодный осветитель
FST SMPL-6 компактный накамерный светодиодный осветитель
Арт. DAN-6141
FST SMPL-6 компактный накамерный светодиодный осветитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Накамерный компактный светодиодный осветитель FST SMPL-6.

Светодиодный осветитель, с изменяемой цветовой температурой (3200-5600 K), предназначен для создания равномерного освещения объектов видео или фотосъемки. Сверхъяркие SMD-диоды обладают высоким индексом цветопередачи CRI 95+. Мощность - 6W. Вес - 0,2 кг.

2 990 ₽
В корзину
-20 %
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Арт. DAN-7784
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Осветитель Godox LITEMONS LED6Bi – легкий и очень компактный светодиодный источник света, состоящий из 64 светодиодов (bi-color, 32 светодиода «холодного» белого и 32 светодиода «теплого» белого света), общей мощностью 6Вт. Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. 

-20 %3 190 ₽
2 550 ₽
В корзину
Phottix 81401 M5 LED светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED светодиодная панель
Арт. DAN-7895
Phottix 81401 M5 LED светодиодная панель
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Светодиодная панель Phottix (81401) M5 LED.

Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 3,5 Вт. Осветитель работает на светодиодах нового поколения и выдает регулируемую цветовую температуру 6000 К (+/_ 500К). Мощность светового потока регулируется ступенчато (5 ступеней). Показатель CRI - 90. Емкость батареи - 3.7 V 500 mAh. Максимальная яркость 440 lux @ 0.5 м. Размер 72х41х10.5 мм. Вес 44 г.

2 320 ₽
В корзину
-14 %
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Арт. DAN-8040
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-228.

Накамерный осветитель на базе 228 светодиодов мощностью 20 Вт, предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. 

-14.33 %3 490 ₽
2 980 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Арт. DAN-8041
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 8 ч

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-320AS со шторками.

Накамерный светодиодный осветитель мощностью 28 Вт. Состоит из 320 ярких светодиодов, 1300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.

-10.19 %4 120 ₽
3 700 ₽
В корзину
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Арт. DAN-8042
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-LED-528S со шторками.

Накамерный светодиодный осветитель мощностью 38 Вт. Состоит из 528 ярких светодиодов, 2300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.

5 230 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes BloggerKit 06 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 06 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 06 mic комплект оборудования для видеосъемки
Арт. DAN-8396
Falcon Eyes BloggerKit 06 mic комплект оборудования для видеосъемки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 06 mic для видеосъемки. Настольный штатив с шаровой головкой, держатель смартфона, кронштейн с 2 креплениями «башмак» и резьбой 1/4, накамерный светодиодный осветитель с регулируемой яркостью, накамерный микрофон с держателем, ветрозащитными насадками, кабелями TRS, селфи-кнопка для управления камерой по Bluetooth.

-15 %3 400 ₽
2 890 ₽
В корзину
YongNuo YN300 LED 5500К осветитель светодиодный на 300 светодиодов
Арт. FTR-1149
YongNuo YN300 LED 5500К осветитель светодиодный на 300 светодиодов
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Плоский светодиодный осветитель YongNuo LED YN-300 предназначен в первую очередь для видеосъемки с установкой на камеру, однако с успехом используется и фотографами в постановочных студийных или выездных фотосессиях.

Триста светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.

7 450 ₽
В корзину
Grifon LED-126 светодиодный осветитель
Арт. NVF-1080
Grifon LED-126 светодиодный осветитель
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED-126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.

Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.

4 030 ₽
В корзину
Товары в архиве (17)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера