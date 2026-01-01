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Accsoon CineEye II Pro видеосендер
Accsoon CineEye II Pro видеосендер
Accsoon CineEye II Pro видеосендер
Accsoon CineEye II Pro видеосендер
Accsoon CineEye II Pro видеосендер
Accsoon CineEye II Pro видеосендер
Accsoon CineEye II Pro видеосендер
Accsoon CineEye II Pro видеосендер
Accsoon CineEye II Pro видеосендер
Accsoon CineEye II Pro видеосендер

Accsoon CineEye II Pro видеосендер

Accsoon
Артикул: DAN-8865

Accsoon CineEye II Pro видеосендер

CineEye II Pro обеспечивает надежную высококачественную передачу сигнала в двух диапазонах частот, поддерживает видео с разрешением до 1080p/60 кадров в секунду со сверхмалой задержкой и работает на расстоянии до 350 метров в пределах прямой видимости. CineEye II Pro поддерживает технологию двухдиапазонной передачи Accsoon Gemini, которая позволяет передавать видеосигнал по Wi-Fi на частотах 2.4 ГГц и 5.8 ГГц одновременно. В свою очередь приемник интеллектуально идентифицирует помехи и объединяет два потока, чтобы сформировать общий поток, что значительно повышает его стабильность и помехоустойчивость. Благодаря двухдиапазонной передаче CineEye II Pro намного стабильнее традиционных Wi-Fi видеосендеров, которые транслируют только в диапазоне 5 ГГц.

Описание

CineEye II Pro обеспечит вам стабильную передачу сигнала без сбоев, с легкостью справляясь даже с самыми тяжелыми условиями. CineEye II Pro может отправлять сигнал сразу на 4 разных устройства в режиме реального времени, поддерживаются смартфоны/планшеты на базе iOS или Android. Работайте так, как удобно.

Комплектация

Передатчик - 1шт
Приемник - 1шт
Антенна - 9шт
Адаптер ножка для установки в башмак - 1шт
Руководство по эксплуатации - 1шт

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