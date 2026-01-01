Популярное

Accsoon — это инновационный китайский производитель профессионального оборудования для видеопроизводства, стремительно завоевавший признание на мировом рынке. Компания специализируется на создании высокотехнологичных и доступных решений для видеографов, операторов и контент-мейкеров. В отличие от многих конкурентов, Accsoon делает ставку на интеграцию передовых беспроводных технологий и user-friendly дизайн, предлагая оборудование, которое раньше было доступно лишь в премиум-сегменте. Основные направления бренда включают системы беспроводной передачи видео, моторизованные слайдеры, устройства беспроводного контроля фокуса (Follow Focus), а также профессиональные гарнитуры для связи на съемочной площадке.

Главной "фишкой" Accsoon является стремление упростить сложные профессиональные задачи. Например, система передачи видео Accsoon CineView Master 4K позволяет транслировать картинку в формате 4K 60 fps на расстояние до 2,5 км с минимальной задержкой всего 30 мс, что является выдающимся показателем для бюджетного сегмента беспроводных видеосендеров . Для тех, кто занимается предметной съемкой или видео-блогингом, компания создала моторизованный слайдер Accsoon TopRig S60. Он отличается почти бесшумной работой, плавным ходом и возможностью питаться от стандартных аккумуляторов NPF, что делает его идеальным инструментом для съемок в помещениях и на выезде .

Важным преимуществом Accsoon является грамотно выстроенная программная экосистема. С помощью бесплатного мобильного приложения Accsoon SEE пользователи могут превратить свой смартфон или планшет в профессиональный монитор с такими функциями, как False Color (ложный цвет), Zebra (зебра) и контроль фокуса . Приложение также поддерживает прямые трансляции (RTMP) прямо с камеры. Вдобавок к визуальным решениям, Accsoon предлагает систему внутренней связи CoMo — полнодуплексные гарнитуры, позволяющие организовать коммуникацию до 9 членов съемочной группы на расстоянии до 400 метров, что критически важно при работе на больших площадках или спортивных мероприятиях .

Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера
Арт. DAN-8870
Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера
в наличии 1-3 шт

Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера.

Двухдиапазонный видеосендер CineEye II Pro обеспечивает надежную высококачественную передачу сигнала в двух диапазонах частот, поддерживает видео с разрешением до 1080p/60 кадров в секунду со сверхмалой задержкой и работает на расстоянии до 350 метров в пределах прямой видимости. Поддерживает технологию двухдиапазонной передачи Accsoon Gemini, которая позволяет передавать видеосигнал по Wi-Fi на частотах 2.4 ГГц и 5.8 ГГц одновременно. В свою очередь приемник интеллектуально идентифицирует помехи и объединяет два потока, чтобы сформировать общий поток, что значительно повышает его стабильность и помехоустойчивость. Благодаря двухдиапазонной передаче CineEye II Pro намного стабильнее традиционных Wi-Fi видеосендеров, которые транслируют только в диапазоне 5 ГГц. CineEye II Pro обеспечит вам стабильную передачу сигнала без сбоев, с легкостью справляясь даже с самыми тяжелыми условиями.

43 890 ₽
Accsoon AA-01 адаптер
Арт. MTG-2927
в наличии 4-10 шт

Accsoon AA-01 адаптер. Накамерный адаптер в горячий башмак камеры для установки видеосендеров. 

1 990 ₽
Accsoon CineView HE видеосендер
Арт. MTG-2930
более 10 шт

Accsoon CineView HE видеосендер. Accsoon CineView HE - комплект беспроводной системы передачи сигнала, состоящий из приемника и передатчика HDMI, работающий в двух диапазонах частот и оснащенный новым портом USB-C для прямой трансляции (UVC). Видеосендер способен передавать HD-видео и HQ-аудио сразу на 4 разных устройства (приемник, мобильный телефон, планшет, ноутбук и т.д.) с помощью уникальной запатентованной двухканальной технологии передачи (2,4 ГГц + 5 ГГц). Новый порт USB Type-C, расположенный на ресивере, позволяет операторам, стримерам и подкастерам транслировать свою работу или события в прямом эфире.

34 390 ₽
Accsoon CineView NANO видеосендер
Арт. MTG-2931
в наличии 4-10 шт

Accsoon CineView NANO видеосендер. Accsoon CineView Nano - это более компактная и легкая версия беспроводной системы передачи видеосигнала CineView. CineView Nano принимает сигнал с разрешением до Full HD 1080p60 через порт HDMI и одновременно передает его по беспроводной сети на четыре отдельных мобильных устройства iOS/Android. Сигнал передается на частоте 5 ГГц на расстояние до 150 метров в прямой видимости с малой задержкой около 60 мс.

11 790 ₽
Accsoon CineView SE видеосендер
Арт. MTG-2932
в наличии 4-10 шт

Accsoon CineView SE видеосендер. Accsoon CineView SE - комплект беспроводной системы передачи видеосигнала с лучшей в своем классе временем задержки менее 50 мс. CineView SE может передавать видеосигнал через SDI и HDMI в формате до 1080p 60 кадров в секунду на входе/выходе. CineView SE передает сигнал одновременно в двух диапазонах частот 2,4ГГц + 5ГГц для повышения стабильности и дальности передачи до 350 метров в прямой видимости.

45 090 ₽
Accsoon F-C01 беспроводная система фокусировки
Арт. MTG-2939
в наличии 1-3 шт

Accsoon F-C01 беспроводная система фокусировки. Беспроводная система фокусировки (Follow Focus): двигатель + контроллер, технология FHSS, быстрое сопряжение, высокий крутящий момент 0,35 Нм, скорость вращения до 225 об.мин, автоматическая и ручная калибровка, питание от батареи типа NP-F. Вес 220 г.

25 490 ₽
Accsoon HDMI Type A – Type D кабель
Арт. MTG-2934
Accsoon HDMI Type A – Type D кабель
в наличии 1-3 шт

Accsoon HDMI Type A – Type D кабель. Кабель с разъемами HDMI Type A – Type D для передачи аудио и видео высокой четкости. Длина 25 см. 

1 190 ₽
Accsoon SeeMo HDMI-iOS адаптер
Арт. MTG-2928
Accsoon SeeMo HDMI-iOS адаптер
в наличии 4-10 шт

Accsoon SeeMo HDMI-iOS адаптер. Адаптер SeeMo HDMI и терминал видеозахвата для iOS. Передача видео до 1080p60, видеовход HDMI-А, видеовыход USB-C. Питание от аккумулятора NP-F (в комплект не входит). Кабель USB-C – Lightning, кабель USB-C – USB-C, адаптер Accsoon AA-01 в комплекте.

13 590 ₽
Accsoon SeeMo Pro HDMI/SDI-iOS адаптер
Арт. MTG-2929
Accsoon SeeMo Pro HDMI/SDI-iOS адаптер
в наличии 1-3 шт

Accsoon SeeMo Pro HDMI/SDI-iOS адаптер. Адаптер SeeMo Pro для мониторинга, записи и потоковой передачи для устройств iOS, который может принимать сигналы высокой четкости со скоростью до 1080p 60 к/с у по HD SDI или HDMI. SDI вход и проходной выход и USB-C. 4 отверстия с резьбой 1/4"". Питание от аккумулятора NP-F или от источника постоянного тока (опция). Кабель USB-C – Lightning и кабель USB-C – USB-C в комплекте.

33 090 ₽
Accsoon XC-CAM-C-N3 кабель для F-C01
Арт. MTG-2935
Accsoon XC-CAM-C-N3 кабель для F-C01
в наличии 4-10 шт

Accsoon XC-CAM-C-N3 кабель для F-C01. Кабель Accsoon XC-CAM- C-N3 длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру Canon к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus). Совместим с камерами Canon R5, 1DX Mark II, 1ds ii, 1ds iii, 5d, 5d2, 5d3, 5d4, 5ds, 5dsr, 6d/dii и 7d/dii. 

2 290 ₽
Accsoon XC-CAM-F кабель для F-C01
Арт. MTG-2936
Accsoon XC-CAM-F кабель для F-C01
в наличии 4-10 шт

Accsoon XC-CAM-F кабель для F-C01. Кабель Accsoon XC-CAM- F длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру (Fujifilm, Canon, Pentax) к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus). Кабель совместим с камерами:
Fujifilm XT2, XT3, XT4, XT20, XT30, XT30II, XE2, XE2S, XA3, XE3, XA5, XA7, XH1 and X-PR02/03.
Canon R6, EOS R, EOS RP, M5, M6, M6II, 77D, 60D, 70D, 80D, 90D, 500D, 550D, 600D, 650D, 750D, 760D, 800D, G3X, SX50HS, SX60HS, 200D and 200DII.
Pentax K-1II, K-1, K10D, K-3, K-3II, K-5, K-5II, K-7, K30, K50, 645D and 645Z.

2 290 ₽
Accsoon XC-CAM-Multi кабель для F-C01
Арт. MTG-2937
Accsoon XC-CAM-Multi кабель для F-C01
в наличии 1-3 шт

Accsoon XC-CAM-Multi кабель для F-C01. Кабель для подключения управления работой фолоу фокуса F-C01 посредством камеры Sony. Список совместимых моделей: RX10, RX10M2, RX10M3, RX10M4, RX1R, RX1RM2, RX0, RXOII, RX100M2, RX100M3, RX100M4/M5/M6/M7, A9, A9II, A7, A7M2, A7M3, M4, A7S, A7SII, A753, A7R, A7R2, A7R3, A7R4, A5000, A5100, A6000, A6100. 

2 290 ₽
Accsoon XC-CAM-P кабель для F-C01
Арт. MTG-2938
Accsoon XC-CAM-P кабель для F-C01
в наличии 1-3 шт

Accsoon XC-CAM-P кабель для F-C01. Кабель Accsoon XC-CAM-P длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру Panasonic к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus). кабель совместим с камерами Panasonic GH2, GH3, GH4, GH5, GH5, S1, S1, S1, S5, G9, G95, G90, G85 и GX7. A. Длина 35 см.

2 290 ₽
Accsoon CoMo MIC02-1H4R беспроводная интерком система
Арт. MTG-3647
в наличии 1-3 шт

Accsoon CoMo MIC02-1H4R беспроводная интерком система. Система служебной полнодуплексной связи без базовой станции (1 мастер гарнитура, 4 периферийных гарнитур), дальность передачи 400 м, частота 2,4 ГГц, более 10 часов автономной работы, шумоподавление ENC.

137 090 ₽
Accsoon CoMo MIC02-H гарнитура мастер
Арт. MTG-3645
в наличии 1-3 шт

Accsoon CoMo MIC02-H гарнитура мастер. Мастер гарнитура для полнодуплексной беспроводной системы внутренней связи, работающей на частоте 2,4 ГГц и имеющей радиус действия до 400 метров. С помощью Accsoon CoMo могут общаться одновременно до 9 пользователей.

23 290 ₽
Accsoon FW50 KIT комплект аккумуляторов для F-C01
Арт. MTG-3657
Accsoon FW50 KIT комплект аккумуляторов для F-C01
в наличии 4-10 шт

Accsoon FW50 KIT комплект аккумуляторов для F-C01. Аккумулятор NP-FW50 - 2 шт., зарядное устройство, кабель USB Type-C. Емкость аккумулятора 1030 мАч, зарядное устройство вход =5В 2А.

28 590 ₽
Accsoon HDMI-iOS SeeMo 4K адаптер
Арт. MTG-3644
в наличии 4-10 шт

Accsoon HDMI-iOS SeeMo 4K адаптер. Устройство способно работать с форматом UHD 4K/30 (H.264) и имеет функцию резервной записи на карту памяти (SD до 1 Тб). Вы сможете использовать её для обработки видео на ПК/ноутбуке без долгой передачи данных. Таким образом вы получаете профессиональное устройство для передачи и мониторинга видео на высокоточном дисплее. 

15 190 ₽
Accsoon TOPRIG S40 моторизованный слайдер
Арт. MTG-3658
в наличии 1-3 шт

Accsoon TOPRIG S40 моторизованный слайдер. Лёгкий и компактный слайдер с мотором для съёмки потрясающих видео! Модель выдерживает до 4 кг горизонтальной нагрузки, и до 2.5 кг вертикальной, при этом старт и остановка будут очень плавными. 

34 690 ₽
