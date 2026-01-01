Популярное

Accsoon — это инновационный китайский производитель профессионального оборудования для видеопроизводства, стремительно завоевавший признание на мировом рынке. Компания специализируется на создании высокотехнологичных и доступных решений для видеографов, операторов и контент-мейкеров. В отличие от многих конкурентов, Accsoon делает ставку на интеграцию передовых беспроводных технологий и user-friendly дизайн, предлагая оборудование, которое раньше было доступно лишь в премиум-сегменте. Основные направления бренда включают системы беспроводной передачи видео, моторизованные слайдеры, устройства беспроводного контроля фокуса (Follow Focus), а также профессиональные гарнитуры для связи на съемочной площадке.





Главной "фишкой" Accsoon является стремление упростить сложные профессиональные задачи. Например, система передачи видео Accsoon CineView Master 4K позволяет транслировать картинку в формате 4K 60 fps на расстояние до 2,5 км с минимальной задержкой всего 30 мс, что является выдающимся показателем для бюджетного сегмента беспроводных видеосендеров . Для тех, кто занимается предметной съемкой или видео-блогингом, компания создала моторизованный слайдер Accsoon TopRig S60. Он отличается почти бесшумной работой, плавным ходом и возможностью питаться от стандартных аккумуляторов NPF, что делает его идеальным инструментом для съемок в помещениях и на выезде .

Важным преимуществом Accsoon является грамотно выстроенная программная экосистема. С помощью бесплатного мобильного приложения Accsoon SEE пользователи могут превратить свой смартфон или планшет в профессиональный монитор с такими функциями, как False Color (ложный цвет), Zebra (зебра) и контроль фокуса . Приложение также поддерживает прямые трансляции (RTMP) прямо с камеры. Вдобавок к визуальным решениям, Accsoon предлагает систему внутренней связи CoMo — полнодуплексные гарнитуры, позволяющие организовать коммуникацию до 9 членов съемочной группы на расстоянии до 400 метров, что критически важно при работе на больших площадках или спортивных мероприятиях .