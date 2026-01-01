GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Он предназначен для применения в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.
Складная конструкция, размещаемая в кейсе, обеспечивает легкость и удобство транспортировки и быструю подготовку к работе даже в полевых условиях. С телесуфлером возможно использовать любой планшетный компьютер или смартфон на базе iOS или Android. Держатель планшета имеет ширину захвата от 145 до 235 мм.
Раздвижная несущая платформа с винтами 1/4" и 3/8" позволит установить большинство популярных камер, диапазон перемещения установочного винта с площадкой – 330 мм. Уровень несущей платформы обеспечивает правильное положение габаритной камеры, а для установки камер меньшего размера (например, DSLR) используется дополнительный элемент, который устанавливается на верхней каретке и поднимает камеру на нужный уровень. Для крепления платформы к штативу предусмотрены несколько монтажных отверстий (четыре – 3/8" и два – 1/4"), что обеспечивает стабильность и сбалансированность.
Тубус для зеркала изготовлен из пластика путем термовакуумной вытяжки. В задней части тубуса имеется текстильный чехол, который защищает объектив камеры от паразитной засветки студийными осветителями.
Устройство совместимо с 15-миллиметровой рельсовой системой с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси).
В комплект поставки входит жесткий алюминиевый кейс с поролоновыми вставками и ячейками для безопасной переноски и бережного хранения всего оборудования.
Программа для работы - DV Prompter
Характеристики:
- размер планшета (ширина зажима):
- без ограничительной вставки, мм – от 145 до 235
- с ограничительной вставкой, мм – от 25 до 115
- материал:
- платформа для камеры – алюминиевый сплав;
- платформа для планшета – пластик/алюминиевый сплав;
- тубус – пластик/ткань
- параметры зеркала:
- прозрачность – 60/40
- размер, мм – 245x235
- крепление для камеры винт – 1/4" и 3/8"
- крепление на штатив – четыре отверстия 3/8", два отверстия – 1/4"
- вес телесуфлера в сборе, кг – 1,8
- размер кейса, мм – 450х350х140
- вес в кейсе, кг – 3,6