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GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.
GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.
GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.
GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.
GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.
GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.
GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.
GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.
GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.
GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.

GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.

GreenBean
Артикул: NVF-9027

GreenBean Teleprompter Tablet – телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки.

Текст отображается на полупрозрачном стекле, прозрачность 60/40. В комплекте поставляется проводной пульт ДУ. 

Описание

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Он предназначен для применения в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Складная конструкция, размещаемая в кейсе, обеспечивает легкость и удобство транспортировки и быструю подготовку к работе даже в полевых условиях. С телесуфлером возможно использовать любой планшетный компьютер или смартфон на базе iOS или Android. Держатель планшета имеет ширину захвата от 145 до 235 мм.

Раздвижная несущая платформа с винтами 1/4" и 3/8" позволит установить большинство популярных камер, диапазон перемещения установочного винта с площадкой – 330 мм. Уровень несущей платформы обеспечивает правильное положение габаритной камеры, а для установки камер меньшего размера (например, DSLR) используется дополнительный элемент, который устанавливается на верхней каретке и поднимает камеру на нужный уровень. Для крепления платформы к штативу предусмотрены несколько монтажных отверстий (четыре – 3/8" и два – 1/4"), что обеспечивает стабильность и сбалансированность.

Тубус для зеркала изготовлен из пластика путем термовакуумной вытяжки. В задней части тубуса имеется текстильный чехол, который защищает объектив камеры от паразитной засветки студийными осветителями.

Устройство совместимо с 15-миллиметровой рельсовой системой с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси).

В комплект поставки входит жесткий алюминиевый кейс с поролоновыми вставками и ячейками для безопасной переноски и бережного хранения всего оборудования.

Программа для работы - DV Prompter

Характеристики:

  • размер планшета (ширина зажима):
    • без ограничительной вставки, мм – от 145 до 235
    • с ограничительной вставкой, мм – от 25 до 115
  • материал:
    • платформа для камеры – алюминиевый сплав;
    • платформа для планшета – пластик/алюминиевый сплав;
    • тубус – пластик/ткань
  • параметры зеркала:
    • прозрачность – 60/40
    • размер, мм – 245x235
  • крепление для камеры винт – 1/4" и 3/8"
  • крепление на штатив – четыре отверстия 3/8", два отверстия – 1/4"
  • вес телесуфлера в сборе, кг – 1,8
  • размер кейса, мм – 450х350х140
  • вес в кейсе, кг – 3,6

Комплектация

  • Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet.
  • Проводной пульт ДУ.
  • Алюминиевый кейс.
  • Руководство по эксплуатации.

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