GreenBean Teleprompter Tablet телесуфлер.

Описание

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Он предназначен для применения в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Складная конструкция, размещаемая в кейсе, обеспечивает легкость и удобство транспортировки и быструю подготовку к работе даже в полевых условиях. С телесуфлером возможно использовать любой планшетный компьютер или смартфон на базе iOS или Android. Держатель планшета имеет ширину захвата от 145 до 235 мм.

Раздвижная несущая платформа с винтами 1/4" и 3/8" позволит установить большинство популярных камер, диапазон перемещения установочного винта с площадкой – 330 мм. Уровень несущей платформы обеспечивает правильное положение габаритной камеры, а для установки камер меньшего размера (например, DSLR) используется дополнительный элемент, который устанавливается на верхней каретке и поднимает камеру на нужный уровень. Для крепления платформы к штативу предусмотрены несколько монтажных отверстий (четыре – 3/8" и два – 1/4"), что обеспечивает стабильность и сбалансированность.

Тубус для зеркала изготовлен из пластика путем термовакуумной вытяжки. В задней части тубуса имеется текстильный чехол, который защищает объектив камеры от паразитной засветки студийными осветителями.

Устройство совместимо с 15-миллиметровой рельсовой системой с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси).

В комплект поставки входит жесткий алюминиевый кейс с поролоновыми вставками и ячейками для безопасной переноски и бережного хранения всего оборудования.

Программа для работы - DV Prompter

Характеристики: