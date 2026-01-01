SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support

Описание

Подставка для объектива позволяет производить вертикальную регулировку в диапазоне 34,5 мм, что делает ее совместимой с большинством объективов.

Центральная колонна крепится к Y-образной опоре, на каждой стороне которой есть прорези для ремня для дополнительной фиксации. Высота регулируется с помощью зажимной ручки без использования инструментов.

Характеристики: