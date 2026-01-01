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SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support

SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support

SmallRig
Артикул: DAN-4949

Универсальная опора для объектива SmallRig BSL2680.

Опора предназначена для снятия нагрузки с байонета камеры, когда камера устанавливается на поставляемых отдельно 15 миллиметровых направляющих LWS. Опора изготовлена из алюминия. Вес - 118 г. Совместима с объективами диаметром до 150 мм.

Описание

Подставка для объектива позволяет производить вертикальную регулировку в диапазоне 34,5 мм, что делает ее совместимой с большинством объективов.

Центральная колонна крепится к Y-образной опоре, на каждой стороне которой есть прорези для ремня для дополнительной фиксации. Высота регулируется с помощью зажимной ручки без использования инструментов. 

Характеристики:

  • размеры продукта - 85,5x108x33,5 мм
  • размеры упаковки - 108x100x40 мм
  • вес - 118 г
  • вес упаковки - 166 г
  • материал - алюминиевый сплав

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