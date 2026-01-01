SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate

Совместимость:
- Sony A6000 / A6300 / A6500 / A7 / A7II / A9 / A7RIII
- Panasonic GH3 / GH4 / GH5 / G80 / GX85 / G85 / G7
- Fujifilm X-T2
Москва
Малая Семеновская 3с6
Универсальная опорная плита SmallRig 2092B.
Универсальная регулируемая опорная плита для DSLR камер. Изготовлена из алюминия. Поставляется с быстросъемной плитой QR Arca. Может монтироваться на направляющие диаметром 15 мм. Высота подъема регулируется в диапазоне от 57 до 81 мм. Вес - 415 г.
Совместимость:
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Универсальная опора для объектива SmallRig BSL2680.
Опора предназначена для снятия нагрузки с байонета камеры, когда камера устанавливается на поставляемых отдельно 15 миллиметровых направляющих LWS. Опора изготовлена из алюминия. Вес - 118 г. Совместима с объективами диаметром до 150 мм.
Алюминиевые направляющие SmallRig 1054.
Направляющие, алюминиевые стержни длинной 30 см и диаметром 15 мм. Имеют на концах стандартную резьбу М12 (мама). Обладают хорошей износостойкостью и устойчивостью к коррозии. Вес - 107 г.