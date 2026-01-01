images
images
images
images
images
images
images
SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate
SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate
SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate
SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate
SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate
SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate
SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate

SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate

SmallRig
Артикул: DAN-4948

Универсальная опорная плита SmallRig 2092B.

Универсальная регулируемая опорная плита для DSLR камер. Изготовлена из алюминия. Поставляется с быстросъемной плитой QR Arca. Может монтироваться на направляющие диаметром 15 мм. Высота подъема регулируется в диапазоне от 57 до 81 мм. Вес - 415 г.

Описание

Совместимость:

  • Sony A6000 / A6300 / A6500 / A7 / A7II / A9 / A7RIII
  • Panasonic GH3 / GH4 / GH5 / G80 / GX85 / G85 / G7
  • Fujifilm X-T2

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
Арт. DAN-4949
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
Наличие
в наличии 1-3 шт

Универсальная опора для объектива SmallRig BSL2680.

Опора предназначена для снятия нагрузки с байонета камеры, когда камера устанавливается на поставляемых отдельно 15 миллиметровых направляющих LWS. Опора изготовлена из алюминия. Вес - 118 г. Совместима с объективами диаметром до 150 мм.

2 850 ₽
В корзину
SmallRig 1054 направляющие алюминиевые диаметр 15мм (М12) длина 40см. 2 шт.
SmallRig 1054 направляющие алюминиевые диаметр 15мм (М12) длина 40см. 2 шт.
SmallRig 1054 направляющие алюминиевые диаметр 15мм (М12) длина 40см. 2 шт.
Арт. DAN-4946
SmallRig 1054 направляющие алюминиевые диаметр 15мм (М12) длина 40см. 2 шт.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Алюминиевые направляющие SmallRig 1054.

Направляющие, алюминиевые стержни длинной 30 см и диаметром 15 мм. Имеют на концах стандартную резьбу М12 (мама). Обладают хорошей износостойкостью и устойчивостью к коррозии. Вес - 107 г.

3 290 ₽
В корзину

Видео

Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Стив МакКарри - легендарный американский фотожурналист и автор &quot;афганской девочки&quot;
Стив МакКарри - легендарный американский фотожурналист и автор "афганской девочки"
Видеоурок &quot;Как правильно смешать постоянный и стробовый свет&quot;
Видеоурок "Как правильно смешать постоянный и стробовый свет"
Освещение в кинематографическом стиле. 8 способов
Освещение в кинематографическом стиле. 8 способов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.