SmallRig 2092B базовая площадка для направляющих Universal 15mm Rail Support System Baseplate

Артикул: DAN-4948

Универсальная опорная плита SmallRig 2092B.

Универсальная регулируемая опорная плита для DSLR камер. Изготовлена из алюминия. Поставляется с быстросъемной плитой QR Arca. Может монтироваться на направляющие диаметром 15 мм. Высота подъема регулируется в диапазоне от 57 до 81 мм. Вес - 415 г.