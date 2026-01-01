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E-IMAGE EK630 штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 167 см

E-IMAGE EK630 штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 167 см

E-IMAGE
Артикул: DAN-5811

Штатив E-IMAGE EK630 с видеоголовой.

Трехсекционный алюминиевый штатив с флюидной головой EH630, рабочая высота - 76-167 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 4 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 4 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, клипсовые зажимы секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 167 см, минимальная рабочая высота - 76 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми зажимами. На концах штативных ног размещены резиновые башмаки. 

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться. 

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • количество секций - 3
  • максимальная высота штатива - 167 см
  • минимальная высота штатива - 76 см
  • длина в сложенном виде - 85 см
  • диаметр шаровой базы - 75 мм
  • тип зажимов секций - клипсовые
  • материал ножек - алюминий
  • материал зажимов - ABS-пластик
  • тип усиления штатива - средняя растяжка
  • штативная голова - флюидная, съемная
  • горизонтальное панорамирование - 360 град.
  • вес - 4,8 кг

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