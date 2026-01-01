E-IMAGE EK630 штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 167 см

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 4 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, клипсовые зажимы секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 167 см, минимальная рабочая высота - 76 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми зажимами. На концах штативных ног размещены резиновые башмаки.

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики: