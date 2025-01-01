Falcon Eyes SH-P PRO плечевой упор для видеокамеры

Описание

Конструкция представляет из себя "коромысло" - задняя часть которого является наплечником с мягкой резиновой вставкой, а передняя - несущей площадкой для крепления подвижного узла с установочным местом для камеры и осветителя (или микрофона).

Подвижный узел может поворачиваться в пределах 180 градусов, а также передвигаться вдоль по несущей площадке "коромысла" в пределах 25 мм. Выбранное положение фиксируется нижним прижимным винтом. К оси "коромысла" закреплен нижний (подвижный, подпружиненный) изогнутый рычаг для упора в грудь оператора. Его положение фиксируется любым из двух зажимных винтов (слева и справа от оси). В штативе имеются два посадочных места для установки конструкции на стойку с наконечником 5/8 дюйма (с зажимными винтами и бронзовыми вставками).

Характеристики:

максимальная нагрузка, кг – 1,5

материал – ABC-пластик

вес, кг – 1,3

размер упаковки, см – 42х12х20





