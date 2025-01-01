Falcon Eyes SH-P PRO плечевой упор для видеокамеры

Монопод Weifeng WT-3958M cо съемной видеоголовой.
Легкий и компактный четырехсекционный, алюминиевый монопод, оснащенный тремя складывающимися ножками и флюидной видеоголовой, отлично подойдет видеографам. Максимальная высота - 146 см.
Falcon Eyes SH-P PRO – компактный наплечный штатив из облегченного АБС-пластика для съемки фото и видео.
Благодаря использованию жесткого и прочного инженерного пластика, металлических осей, в статике он выдерживает нагрузку до 5 кг. С учетом работы в движении не рекомендуется использовать с аппаратурой весом более 1,5 кг.
Конструкция представляет из себя "коромысло" - задняя часть которого является наплечником с мягкой резиновой вставкой, а передняя - несущей площадкой для крепления подвижного узла с установочным местом для камеры и осветителя (или микрофона).
Подвижный узел может поворачиваться в пределах 180 градусов, а также передвигаться вдоль по несущей площадке "коромысла" в пределах 25 мм. Выбранное положение фиксируется нижним прижимным винтом. К оси "коромысла" закреплен нижний (подвижный, подпружиненный) изогнутый рычаг для упора в грудь оператора. Его положение фиксируется любым из двух зажимных винтов (слева и справа от оси). В штативе имеются два посадочных места для установки конструкции на стойку с наконечником 5/8 дюйма (с зажимными винтами и бронзовыми вставками).
Плечевой упор для видеосъемки QZSD Q440A.
Система стабилизации камеры с упором и креплением на ремнях. Универсальная модель и работает с любыми фото- и видеокамерами весом до 8 кг. Вес - 1,57 кг. Изготовлен из алюминия и АВС-пластика.
Наглазник для камер Sony Fotokvant Eyecup EP-10.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
