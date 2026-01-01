Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см

Описание

Три ножки снизу у основания, придают приспособлению устойчивости, кроме того, на них можно наступить ногой при съемке видео для лучшей стабильности. На моноподе установлена легкая флюидная видеоголова для DSLR камер. Фиксация ноги осуществляется клипсовыми застежками.

Для хранения и транспортировки в комплекте поставки есть чехол.

Характеристики: