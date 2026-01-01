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Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см

Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см

Weifeng
Артикул: DAN-3276

Монопод Weifeng WT-3958M cо съемной видеоголовой.

Легкий и компактный четырехсекционный, алюминиевый монопод, оснащенный тремя складывающимися ножками и флюидной видеоголовой, отлично подойдет видеографам. Максимальная высота - 146 см.

Описание

Три ножки снизу у основания, придают приспособлению устойчивости, кроме того, на них можно наступить ногой при съемке видео для лучшей стабильности. На моноподе установлена легкая флюидная видеоголова для DSLR камер. Фиксация ноги осуществляется клипсовыми застежками.

Для хранения и транспортировки в комплекте поставки есть чехол.

Характеристики:

  • длина (в сложенном состоянии) - 58 см
  • голова - видео
  • максимальная нагрузка - 2,5 кг
  • высота съемки - 146 см
  • минимальная рабочая высота - 58,5 см
  • вес - 1 кг
  • количество секций - 4

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