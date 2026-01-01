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GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная

GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная

GreenBean
Артикул: NVF-8843

GreenBean MicHolder 350C - карбоновая микрофонная удочка длиной 3,5 м.

Пятисекционная удочка имеет канал для кабеля, крепежный винт 1/4" и переходник 3/8". Вес - 0,63 кг.

Описание

Карбоновая телескопическая микрофонная удочка. Длина в сложенном состоянии - 88,5 см. Выдвигается на 3,5 м.

Пятисегментная конструкция облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции изготовлены из легкого и прочного углеродного волокна и имеют толщину стенки 1 мм. Алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции.

Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 63 см позволяет комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем.

Удочка предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, дает возможность поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.

Характеристики:

  • максимальная длина, м - 3,5
  • длина в сложенном виде, см - 88,5
  • количество секций - 5
  • диаметр секций, мм - 28/25/22/19/16
  • материал секций - карбон
  • крепление микрофона - винт 1/4" (в комплекте переходник на 3/8")
  • допустимая нагрузка, кг - 3
  • канал для кабеля - есть
  • вес устройства, кг - 0,63
  • вес с упаковкой, кг - 0,9
  • размер упаковки, мм - 930х60х60

Комплектация

  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C.
  • Переходник с 1/4" на 3/8".
  • Чехол с наплечным ремнем.
  • Руководство по эксплуатации.


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