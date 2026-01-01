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NWStudio (3350) хлопушка для кино- и видеосъемки черно-белая 29x24 см

NWStudio (3350) хлопушка для кино- и видеосъемки черно-белая 29x24 см

NWStudio
Артикул: NVF-5065

NWStudio (3350) – черно-белая кинохлопушка размером 29x24,5 см.

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими  пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным. Надписи наносятся легкосмываемым маркером для белых досок. Вес - 425 г.

Описание

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

Кинохлопушка размечена на 6 полей.

Имеет подписи:

  • PROD. – Production (проект/фильм)
  • DIR. – Director (режиссер)
  • D.O.P. – Director of photography (оператор)
  • ROLL – Носитель (катушка/диск/флешкарта)
  • SCENE – сцена
  • TAKE – дубль
  • DATE – дата
  • INT|EXT – интерьер/экстерьер
  • DAY|NIGHT – день/ночь
  • SYNK|MOS – звуковая категория (синхронный звук/без звука)
  • FILTER – фильтр

Характеристики:

  • высота, см – 24,5
  • ширина, см – 29
  • материал – дерево/акрил

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