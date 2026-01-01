NWStudio (3350) хлопушка для кино- и видеосъемки черно-белая 29x24 см

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.
Кинохлопушка размечена на 6 полей.
Имеет подписи:
- PROD. – Production (проект/фильм)
- DIR. – Director (режиссер)
- D.O.P. – Director of photography (оператор)
- ROLL – Носитель (катушка/диск/флешкарта)
- SCENE – сцена
- TAKE – дубль
- DATE – дата
- INT|EXT – интерьер/экстерьер
- DAY|NIGHT – день/ночь
- SYNK|MOS – звуковая категория (синхронный звук/без звука)
- FILTER – фильтр
Характеристики:
- высота, см – 24,5
- ширина, см – 29
- материал – дерево/акрил