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Weifeng WT-5317 штатив с видеоголовой
Weifeng WT-5317 штатив с видеоголовой
Weifeng WT-5317 штатив с видеоголовой
Weifeng WT-5317 штатив с видеоголовой
Weifeng WT-5317 штатив с видеоголовой
Weifeng WT-5317 штатив с видеоголовой
Weifeng WT-5317 штатив с видеоголовой

Weifeng WT-5317 штатив с видеоголовой

Weifeng
Артикул: DAN-5576

Штатив Weifeng WT-5317 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 4 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Минимальная высота съемки 25,5 см. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер. Штатив имеет компактную видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ручка может быть установлена ка с правой стороны так и с левой.

При весе в 2,3 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,73 метра, а длина в собранном состоянии - всего 66 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - видеоголова со съемной площадкой
  • рабочая высота - 173 см
  • в сложенном состоянии - 66 см
  • материал - алюминий + АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • вес - 2,3 кг

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