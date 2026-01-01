Slik SPRINT HD алюминиевый штатив с 3D-головой

Характеристики:
- тип штатива – трипод
- материал – алюминий
- максимальная высота, мм – 1653
- длина в сложенном состоянии, мм – 500
- максимальная нагрузка, кг – 2
- количество секций ног – 4
- вес, кг – 1,37
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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