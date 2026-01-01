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Slik SPRINT HD алюминиевый штатив с 3D-головой

Slik SPRINT HD алюминиевый штатив с 3D-головой

Slik
Артикул: NVF-5762

Slik SPRINT HD – алюминиевый четырехсекционный напольный трипод с 3D-головой для фото- и видеокамер. Максимальная нагрузка – до 2 кг.

Описание

Характеристики:

  • тип штатива – трипод
  • материал – алюминий
  • максимальная высота, мм – 1653
  • длина в сложенном состоянии, мм – 500
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • количество секций ног – 4
  • вес, кг – 1,37

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