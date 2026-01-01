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Slik PRO 330DX штатив для фотосъемки

Slik PRO 330DX штатив для фотосъемки

Slik
Артикул: NVF-2643

Slik PRO 330DX – легкий и прочный штатив, предназначенный для работы с малоформатными фотокамерами и видеокамерами весом до 5 кг. Несущие детали изготовлены из сплава АМТ (алюминий-магний-титан). Съемная площадка выполнена из износостойкого металла. За счет этого значительно продлевается срок эксплуатации. Отсутствие центратора штанги гарантирует установку минимальной высоты штатива на 30 см. Модель оснащена головой SH-705E, которая вращается в трех плоскостях и имеет ручки-фиксаторы для управления.

Описание

Slik PRO 330DX штатив для фотосъемки

Комплектация

   

 

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