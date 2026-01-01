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Rekam RT-P30 штатив

Rekam RT-P30 штатив

Rekam
Артикул: DAN-0559

Rekam RT-P30 – профессиональный штатив, изготовлен из легких и высококачественных компонентов, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 225–1420 мм, в сложенном виде – 550 мм. Модель имеет 4 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Комплектуется шаровой головой. Вес штатива – 1150 г.

Описание

Шаровая голова оснащена цифровой шкалой, надежными поворотными механизмами, исключающими появление люфта и быстросъемной площадкой, обеспечивающей хорошее сцепление. Также, закрепив ее на нижней части штатива, можно проводить макросъемку.

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