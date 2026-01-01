Rekam RT-P30 штатив

Шаровая голова оснащена цифровой шкалой, надежными поворотными механизмами, исключающими появление люфта и быстросъемной площадкой, обеспечивающей хорошее сцепление. Также, закрепив ее на нижней части штатива, можно проводить макросъемку.
Cullmann CUlight FR 60C - накамерная фотовспышка для системы Canon.
Вспышка выполнена из качественного прочного пластика. Модель рассчитана на использование и в динамичных условиях репортажа, и для работы в студии. Подвижные элементы (голова, замок горячего башмака и крышка батарейного отсека) плотно подогнаны.