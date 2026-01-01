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Rekam QPod S-300 штатив фото и видео

Rekam QPod S-300 штатив фото и видео

Rekam
Артикул: DAN-0556

Rekam QPod S-300 – штатив, изготовленный из ударопрочного пластика, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом.

Максимальная нагрузка составляет до 2,5 кг. Рабочая высота – 550–1350 мм, в сложенном виде – 550 мм. Модель имеет 3 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Комплектуется видеоголовой. Вес штатива – 1050 г.

Описание

Видеоголова оснащена жидкостным уровнем для точной установки горизонта, надежными поворотными механизмами, исключающими появление люфта и быстросъемной площадкой, обеспечивающей хорошее сцепление.

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