Raylab RL-BP01 2*3 B фон полиэстеровый черный

Штатив Raylab Travel 67- высокий штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес.
Яркий цвет его выгодно выделяет среди штативов друзей, на фоне природы или в студии, а также подчёркивает индивидуальность.
Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки от 54 до 176 см и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.
Центральная штанга вынимается и с лёгкостью превращается в телескопический монопод длиной от 42 до 162 см для селфи или репортажной съемки.
Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00