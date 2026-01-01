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Manfrotto MKCOMPACTACN-BK Compact Action штатив с фото- и видеоголовкой для фотокамеры (черный)

Manfrotto MKCOMPACTACN-BK Compact Action штатив с фото- и видеоголовкой для фотокамеры (черный)

Manfrotto
Артикул: OLE-0791

Manfrotto MKCOMPACTACN-BK Compact Action – пятисекционный штатив с 3D-головой. Модель черного цвета изготовлена из алюминия и технополимера. Идеальный выбор для активных путешественников и любителей снимать фото- и видеорепортажи. Легкий и компактный штатив снабжен эргономичным джойстиком с интуитивно понятным управлением. Комплектуется адаптером для установки Sony NEX 5R/5T. Максимальная нагрузка 1,5 кг.

Описание

Регулировочный диск позволяет идеально сбалансировать камеру на штативе, тем самым, повышая его устойчивость. Ножки фиксируются с помощью удобных зажимов. Переключить режимы съемки с  фото на видео можно всего одним движением. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 
 
Технические характеристики:
  • материал – алюминий/ технополимер
  • цвет – черный
  • количество секций – 5
  • максимальная высота, см – 155
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 133
  • минимальная высота, см – 44
  • длина в сложенном состоянии, см – 45
  • максимальная нагрузка, кг – 1,5
  • вес, кг – 1,16
 

Комплектация

    

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