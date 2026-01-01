Manfrotto MKCOMPACTACN-BK Compact Action штатив с фото- и видеоголовкой для фотокамеры (черный)

- материал – алюминий/ технополимер
- цвет – черный
- количество секций – 5
- максимальная высота, см – 155
- максимальная высота без центральной колоны, см – 133
- минимальная высота, см – 44
- длина в сложенном состоянии, см – 45
- максимальная нагрузка, кг – 1,5
- вес, кг – 1,16
Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.