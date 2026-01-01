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Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка

Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка

Manfrotto
Артикул: OLE-1164

Manfrotto MK290DUA3-3W Dual – комплект, который состоит из штатива и головки.

Трехсекционный алюминиевый штатив имеет возможность поворота центральной колонны на 90 градусов и в горизонтальное положение. Ножки с усиленными клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. 3D-голова со стандартной съемной площадкой 200PL снабжена пузырьковым уровнем. Оснащена ручками, которые могут находиться в двух положениях: задвинуты (для того, чтобы помещалась в чехол без разборки) и выдвинуты для съемки. Максимальная нагрузка 4 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 175
  • максимальная высота без центральной колонны, см – 151
  • минимальная высота, см – 6
  • длина в сложенном состоянии, см – 74
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • вес, кг – 2,6

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