Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Штатив MT190XPRO4 оснащен специальной антиблокировочной конструкцией клипс, что позволяет одним движением открыть все секции ножек. Центральная колонна может устанавливаться в вертикальное положение или поворачиваться горизонтально на 90 градусов. Резиновые наконечники позволят установить его на любой поверхности. В верхней части штатива встроен пузырьковый уровень, который может вращаться вокруг центральной колонны.
Шаровая голова MHXPRO-BHQ2 XPRO оснащена быстросъемной площадкой 200PL , которая обеспечивает быстрое крепление камеры и удаление. Наличие на ней двух пузырьковых уровней позволят максимально точно и быстро настроить камеру.
Технические характеристики штатива MT190XPRO4:
- материал – алюминий
- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 160
- максимальная высота без центральной колоны, см – 135
- минимальная высота, см – 8
- длина в сложенном состоянии, см – 49
- крепление головы, дюйм – 3/8
- максимальная нагрузка, кг – 7,0
- вес, кг – 2,1
Технические характеристики шаровой головы MHXPRO-BHQ2 XPRO:
- максимальная нагрузка, кг – 10
- пузырьковый уровень – есть, два
- диапазон панорамирования, град. – 360
- диапазон наклона, град. – от -90 до +40
- резьба для установки на штатив, дюйм – 3/8 (16 мм) с адаптером 1/4 (20 мм)
- высота, см – 11,5
- вес, кг – 0,5