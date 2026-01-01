Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Описание

Штатив MT190XPRO4 оснащен специальной антиблокировочной конструкцией клипс, что позволяет одним движением открыть все секции ножек. Центральная колонна может устанавливаться в вертикальное положение или поворачиваться горизонтально на 90 градусов. Резиновые наконечники позволят установить его на любой поверхности. В верхней части штатива встроен пузырьковый уровень, который может вращаться вокруг центральной колонны.

Шаровая голова MHXPRO-BHQ2 XPRO оснащена быстросъемной площадкой 200PL , которая обеспечивает быстрое крепление камеры и удаление. Наличие на ней двух пузырьковых уровней позволят максимально точно и быстро настроить камеру.

Технические характеристики штатива MT190XPRO4:

материал – алюминий

количество секций – 3

максимальная высота, см – 160

максимальная высота без центральной колоны, см – 135

минимальная высота, см – 8

длина в сложенном состоянии, см – 49

крепление головы, дюйм – 3/8

максимальная нагрузка, кг – 7,0

вес, кг – 2,1

Технические характеристики шаровой головы MHXPRO-BHQ2 XPRO: