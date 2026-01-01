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Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-1163

Комплект Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 состоит из 4-х секционного алюминиевого штатива и шаровой головы. Усиленная фиксация каждой секции позволит установить фото- и видео камеры весом до 7 кг.

Описание

Штатив MT190XPRO4 оснащен специальной антиблокировочной конструкцией клипс, что позволяет одним движением открыть все секции ножек. Центральная колонна может устанавливаться в вертикальное положение или поворачиваться горизонтально на 90 градусов. Резиновые наконечники позволят установить его на любой поверхности. В верхней части штатива встроен пузырьковый уровень, который может вращаться вокруг центральной колонны.

Шаровая голова MHXPRO-BHQ2 XPRO оснащена быстросъемной площадкой 200PL , которая обеспечивает быстрое крепление камеры и удаление. Наличие на ней двух пузырьковых уровней позволят максимально точно и быстро настроить камеру.

Технические характеристики штатива MT190XPRO4:

  • материал – алюминий
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 160
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 135
  • минимальная высота, см – 8
  • длина в сложенном состоянии, см – 49
  • крепление головы, дюйм – 3/8
  • максимальная нагрузка, кг – 7,0
  • вес, кг – 2,1

Технические характеристики шаровой головы MHXPRO-BHQ2 XPRO:

  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • пузырьковый уровень – есть, два
  • диапазон панорамирования, град. – 360
  • диапазон наклона, град. – от -90 до +40
  • резьба для установки на штатив, дюйм – 3/8 (16 мм) с адаптером 1/4 (20 мм)
  • высота, см – 11,5
  • вес, кг – 0,5

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