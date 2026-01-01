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KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой
KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой
KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой
KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой
KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой
KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой
KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой
KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой
KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой

KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой

KingJoy
Артикул: DAN-4572

Профессиональный штатив KingJoy VT-3500+VT-3530 с видеоголовой.

Профессиональный трехсекционный алюминиевый видеоштатив. Две верхние секции сдвоены. Нижняя растяжка для более прочной, надежной и виброустойчивой. Ножки не разъезжаются под нагрузкой. Встроенные шипы на их концах делают штатив пригодным для работы на различных грунтах или льду. Чашечное основание - 70 мм.

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных зажимов. 

Штатив имеет собственный вес 5,8 кг и предназначен для работы с камерами весом до 20 кг.

В комплекте видеоголова высотой 137 мм оснащена пузырьковым уровнем, двухсекционной рукоятью и быстросъемной площадкой. Крепление к штативу осуществляется через стандартную резьбу 3/8. Для крепления камеры предусмотрена резьба 1/4 дюйма.

Голова позволяет производить панорамную съемку 360 градусов и может делать наклон от -70 до +90 градусов по вертикали.

Диаметр основания 90 мм, вес головы составляет 1,83 кг.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • количество секций - 3
  • максимальная нагрузка - 20 кг
  • вес - 5,8 кг
  • размер в сложенном виде - 96 см
  • максимальная рабочая высота - 198 см
  • минимальная рабочая высота - 91 см
  • тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
  • высота видеоголовки - 13,7 см
  • вес видеоголовки - 1,83 кг
  • максимальная нагрузка - 15 кг
  • размер основания чаши - 70 мм
  • цвет - черный

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