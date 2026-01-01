KingJoy VT-3500+VT-3530 профессиональный штатив с видеоголовой

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных зажимов.
Штатив имеет собственный вес 5,8 кг и предназначен для работы с камерами весом до 20 кг.
В комплекте видеоголова высотой 137 мм оснащена пузырьковым уровнем, двухсекционной рукоятью и быстросъемной площадкой. Крепление к штативу осуществляется через стандартную резьбу 3/8. Для крепления камеры предусмотрена резьба 1/4 дюйма.
Голова позволяет производить панорамную съемку 360 градусов и может делать наклон от -70 до +90 градусов по вертикали.
Диаметр основания 90 мм, вес головы составляет 1,83 кг.
Характеристики:
- материал - алюминий
- количество секций - 3
- максимальная нагрузка - 20 кг
- вес - 5,8 кг
- размер в сложенном виде - 96 см
- максимальная рабочая высота - 198 см
- минимальная рабочая высота - 91 см
- тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
- высота видеоголовки - 13,7 см
- вес видеоголовки - 1,83 кг
- максимальная нагрузка - 15 кг
- размер основания чаши - 70 мм
- цвет - черный