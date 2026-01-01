Kupo CS20MK 20" C Stand Kits стойка

Kupo CS20MK 20" C Stand Kits стойка

Kupo
Артикул: NVF-5535

Kupo 20 C Stand Kits CS20MK – стойка для осветительного оборудования. Такой тип световых стоек, называемых C-Stand (от Century Stand) стал самым распространенным на съемочных площадках всего мира. Их используют и в кино, и в видео, и в фотографии. Они заслужили такую любовь неспроста, на их прочность и надежность можно положиться.

Описание

Помимо прочности, их неоспоримым плюсом является компактность при транспортировке, три ножки складываются одна над другой по одной оси. Транспортировочная высота стойки Kupo 20 C Stand Kits CS20MK составляет 91 сантиметр, тогда как максимальная – 196 сантиметров. Максимальная нагрузка – 10 килограмм (при собственном весе 5.5 кг). Стойка трехсекционная. Две из трех ножек этой стойки подпружинены и при раскладывании занимают фиксированные позиции. Третья допускает регулировку по высоте, что позволяет нивелировать неровности поверхности. На вертикальной стойке смонтирован 2 1/2" грипхэд и 20" добавочная «рука», для монтажа на нее световых приборов и светомодификаторов, что позволяет решать более широкий круг задач, чем позволяет прямая стойка.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 10 кг
  • Максимальная высота 199 см
  • Минимальная высота 87 см
  • Длина перекладины 50 см
  • Длина в сложенном состоянии 91 см
  • Количество секций - 3
  • Диаметры секций 25/30/35 мм
  • Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
  • Диаметр основания - 95 см
  • Крепление - несъемный студийный палец 5/8"
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес 7,5 кг

С этим товаром покупают

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5558
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.

3 560 ₽
В корзину
Phottix 82590 Speed Ring for Bowens кольцо-адаптер для Bowens 144 мм
Phottix 82590 Speed Ring for Bowens кольцо-адаптер для Bowens 144 мм
Арт. DAN-4622
Phottix 82590 Speed Ring for Bowens кольцо-адаптер для Bowens 144 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Кольцо-адаптер Phottix (82590) Speed Ring for Bowens для Bowens, диаметр - 144 мм.

Переходное кольцо-адаптер для установки софтбокса (октобокса, квадробокса, стрипбокса) на студийные осветители с байонетом Bowens. Внимание! Адаптер не совместим с софтбоксами Phottix Easy-Folder. Посадочный диаметр - 144 мм.

2 500 ₽
В корзину
Godox BW-AD400PRO адаптер для AD400Pro
Godox BW-AD400PRO адаптер для AD400Pro
Арт. DAN-6150
Godox BW-AD400PRO адаптер для AD400Pro
Наличие
более 10 шт

Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro.

Адаптер, позволяет использовать светоформирующие насадки имеющие байонет Bowens, со вспышкой Godox AD400Pro. При использовании переходного кольца Godox AD-AB возможно применение со вспышкой Godox AD300Pro. В комплект входят винты и монтажный ключ. Вес - 170 г.

1 690 ₽
В корзину
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Арт. NVF-9436
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Наличие
более 10 шт

Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar - штифт с хомутом для крепежного кронштейна.

Стальной адаптер разработан для совместимости с крепежной головкой grip head и может использоваться для присоединения осветительных приборов или других аксессуаров.

Адаптер имеет резьбовое отверстие 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой. Так же он служит своеобразным якорем, предотвращающим полное прохождение стержня через крепежную головку grip head. Длинна 12,5 см, диаметр 5/8".

1 020 ₽
В корзину
Profoto RFi (254705) Softbox софтбокс без адаптера 120x180 см
Арт. NVF-2668
Profoto RFi (254705) Softbox софтбокс без адаптера 120x180 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto RFi (254705) Softbox – большой софтбокс. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии.

65 990 ₽
В корзину
GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
Арт. OLE-0549
GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
Наличие
в наличии 4-10 шт

GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. 

5 350 ₽
В корзину

Видео

Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
