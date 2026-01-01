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Benro PD CPL-HD WMC Ø 72 мм светофильтр поляризационный
Benro PD CPL-HD WMC Ø 72 мм светофильтр поляризационный
Benro PD CPL-HD WMC Ø 72 мм светофильтр поляризационный

Benro PD CPL-HD WMC Ø 72 мм светофильтр поляризационный

Benro
Артикул: DAN-8212

Светофильтр поляризационный Benro PD CPL-HD WMC Ø 72 мм предназначен для уменьшения отражений и бликов от неметаллических поверхностей. Делает изображения более чёткими, с большей детализацией, увеличивая насыщенность и контраст.

Описание

Особенности:
• Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
• 12-слойное мульти просветление AR MC - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 98,0% при 420-680 Нм).
• Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
• Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
• Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
• Алюминиевая оправа (Alu Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более лёгкая, чем другие материалы.

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