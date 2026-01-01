Benro PD CPL-HD WMC Ø 72 мм светофильтр поляризационный

Арт. MTG-3445

Tenba (636-440) Solstice v2 Backpack 20 Black рюкзак для фототехники. Стильный минималистичный дизайн. Вмещает большое количества оборудования (в том числе длиннофокусные объективы) или личных вещей. Высокая степень защиты от ударов и осадков. Превосходный комфорт при ношении в течение всего дня. Облегченный вес. 1–2 беззеркальные или цифровые зеркальные камеры с 5–8 объективов, в том числе комплект камера с установленный объективом длиной до 42 см (например Canon 200-800, Nikon 180-600, Sony 200-600), ноутбук 14 дюймов (35 см). Подходит для DJI Mavic 3 и аналогичных по размеру дронов. Предусмотрена возможность крепления внешнего обвеса на стропах MOLLE, карман для штатива или стабилизатора.