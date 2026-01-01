Софтбокс быстроскладной Godox AD-S85S для AD400Pro с байонетом Godox.
Быстроскладной софтбокс для AD400Pro, байонет Godox, диаметр - 85 см.
Paralite EZ-PRO 90 октобокс 16-спицевый 90 см легкосборный.
Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 90 см. Байонет Bowens.
Комплектуется двумя рассеивателями для лучшего распределения света по всей поверхности. Рекомендован к использованию со студийными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens. Так же можно использовать с накамерными вспышками при помощи Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens. Сотовая решетка для модификатора приобретается отдельно Paralite Grid 90 соты для EZ-PRO 90.
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами.
Быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 120 см с тканевыми сотами в комплекте. Байонет Bowens.
Fotokvant COBAC-300A светодиодный осветитель. Студийный профессионального класса осветитель мощностью 300 Вт. Байонет присоединения насадок Bowens позволяет использовать широкий спектр софт-боксов и других модификаторов. Показатели RCI/TLCI - 96+. Отключаемый вентилятор для тихой работы (до мощности 20 Вт). Диапазон цветовых температур 3200-5600 К. В комплекте пульт ДУ, стандартный рефлектор 18 см.
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный.
Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 150 см. Байонет Bowens.
Paralite Grid 120 соты для EZ-PRO 120.
Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 120 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite EZ-PRO 120 октобокс 16-спицевый 120 см легкосборный. Так же может быть использована с октобоксами других производителей аналогичного размера.
Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10UHS-I U3 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 200 МБ/с).
Paralite Grid 150 соты для EZ-PRO 150.
Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 150 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный. Так же может быть использована с октобоксами других производителей аналогичного размера.
