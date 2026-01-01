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Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив
Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив
Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив
Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив
Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив
Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив

Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9571

Видеоштатив LifePOD VL150 предназначен для использования с легкой цифровой DLSR-камерой, смартфоном или экшен-камерой GoPro. Телескопическая четырехсекционная тренога с выдвижной центральной колонной позволяют установить камеру для съемки на высоту до 150 см. 2D видеоголовка с быстросъемной площадкой обеспечивает простую установку съемочного оборудования и проведения панорамирование. Штатив отлично подходит для мобильных съемок видеороликов, интервью, записей для блога как в небольшой студии, так и на улице.

Описание

2D штативная головка обеспечивает плавное свободное движение в двух плоскостях – вертикальное панорамирование в пределах -90°/+60° и горизонтальное панорамирование на 360°. Положение головки фиксируется двумя винтами-барашками для проведения панорамирования только по одной оси или для статической фиксации камеры.

Быстросъемная площадка размером 70х40мм с винтом 1/4" служит для быстрой установки оборудования на штатив. Площадка оснащена предохранителем от случайной разблокировки и пузырьковым уровнем для выравнивания по линии горизонта.

Характеристики:

  • Модель Falcon Eyes LifePOD VT150
  • Максимальная нагрузка - 4 кг
  • Количество секций - 4
  • Диаметр секций - 23/20/18/15 мм
  • Диаметр центральной колонны - 22 мм
  • Зажимы клипсовые, ABS пластик
  • Адаптер штатива винт - 1/4" и 3/8"
  • Материал штатива, головки алюминиевый сплав
  • Максимальная высота - 150см
  • Минимальная высота штатива - 41см
  • Длина в сложенном виде - 54см
  • Штативная головка - 2D видеоголовка
  • Быстросъемная площадка - 70х40мм, с винтом 1/4"
  • Комплектные адаптеры для смартфона, для камеры GoPro
  • Рукоятка съемная, с правой стороны - 21 см
  • Пузырьковый уровень на видеголовке
  • Горизонтальное панорамирование - 360°
  • Вертикальное панорамирование - -90°/+60°
  • Реверсивная колонна да
  • Вес - 1.3 кг
  • Размер упаковки - 59 х10х10 см
  • Вес с упаковкой - 1.7 кг

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