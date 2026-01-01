Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив

2D штативная головка обеспечивает плавное свободное движение в двух плоскостях – вертикальное панорамирование в пределах -90°/+60° и горизонтальное панорамирование на 360°. Положение головки фиксируется двумя винтами-барашками для проведения панорамирования только по одной оси или для статической фиксации камеры.
Быстросъемная площадка размером 70х40мм с винтом 1/4" служит для быстрой установки оборудования на штатив. Площадка оснащена предохранителем от случайной разблокировки и пузырьковым уровнем для выравнивания по линии горизонта.
Характеристики:
- Модель Falcon Eyes LifePOD VT150
- Максимальная нагрузка - 4 кг
- Количество секций - 4
- Диаметр секций - 23/20/18/15 мм
- Диаметр центральной колонны - 22 мм
- Зажимы клипсовые, ABS пластик
- Адаптер штатива винт - 1/4" и 3/8"
- Материал штатива, головки алюминиевый сплав
- Максимальная высота - 150см
- Минимальная высота штатива - 41см
- Длина в сложенном виде - 54см
- Штативная головка - 2D видеоголовка
- Быстросъемная площадка - 70х40мм, с винтом 1/4"
- Комплектные адаптеры для смартфона, для камеры GoPro
- Рукоятка съемная, с правой стороны - 21 см
- Пузырьковый уровень на видеголовке
- Горизонтальное панорамирование - 360°
- Вертикальное панорамирование - -90°/+60°
- Реверсивная колонна да
- Вес - 1.3 кг
- Размер упаковки - 59 х10х10 см
- Вес с упаковкой - 1.7 кг