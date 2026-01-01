Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив

Описание

2D штативная головка обеспечивает плавное свободное движение в двух плоскостях – вертикальное панорамирование в пределах -90°/+60° и горизонтальное панорамирование на 360°. Положение головки фиксируется двумя винтами-барашками для проведения панорамирования только по одной оси или для статической фиксации камеры.

Быстросъемная площадка размером 70х40мм с винтом 1/4" служит для быстрой установки оборудования на штатив. Площадка оснащена предохранителем от случайной разблокировки и пузырьковым уровнем для выравнивания по линии горизонта.

Характеристики:

