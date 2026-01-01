GreenBean HDV Elite 618 видеоштатив и максимальной высотой 160 см

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 22 и 17 мм), клипсы зажимов секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 160 см, минимальная рабочая высота - 69 см.

Съемная голова с жидкостным демпфированием и системой постоянного контрбаланса поворачивается на 360 градусов по горизонтали, наклоняется на углы от -70 до +90 градусов и имеет независимые фиксаторы панорамирования. Голова изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Дополнительно голова оснащена предохранителем площадки, кнопка которого находится на левой стороне. Также на левой стороне головы есть отверстие со стандартной резьбой 3/8" для установки дополнительного оборудования.

Винтовое крепление головы к штативу выполнено из стали. На быстросъемной площадке (стандарт Manfrotto) предусмотрены винты c резьбой 1/4" и 3/8" (входят в комплект), подпружиненный штифт и противоскользящая вставка. Площадку можно смещать вперед и назад.

Рукоятка может устанавливаться как слева так и справа от головы. Она крепится к голове через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Длина рукоятки - 38 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка зажима винтом с обратной стороны клипсы. Шестигранные ключи для регулировки в комплекте.

На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые башмаки. Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки.

Для усиления штатива используется средняя металлическая растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

В сложенном виде ножки штатива фиксируются между собой пластиковыми фиксаторами, которые не позволяют штативу разложиться. Штатив оборудован пузырьковым уровнем, установленным на корпусе головы, для выставления камеры в горизонтальной плоскости.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с ручками и регулируемым по длине наплечным ремнем.

Характеристики: