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-10 %
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта
Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта

Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта

Godox
Артикул: DAN-7505

Godox VL200 - мощный, но компактный светодиодный источник света.

Осветитель подойдет для портретной, предметной, интерьерной фотосъемки и съемки видеороликов. Цветовая температура - 5600K. Мощность - 200 Вт. 

Описание

Круглая COB LED-матрица осветителя выдает сбалансированный дневной свет мощностью 200 Вт с индексом цветопередачи CRI≥96 и TLCI≥95 и цветовой температурой 5600 К, обеспечивая высокоточную цветопередачу и реалистичные цвета.

Мощность осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1% – вы точно подберете необходимое количество света для вашей задачи.

Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора - 7800 лк.

Осветитель VL200 управляется и питается от внешнего блока управления (контроллера), что делает его автономным и простым в управлении. Питание осуществляется от сети (сетевой адаптер входит в комплект) или от аккумуляторных батарей типа V-mount (приобретается отдельно).

Аккумуляторная площадка на 2 батареи, расположенная на корпусе контроллера, позволяет питать устройство от литиевых батарей типа V-mount.

Осветитель оснащен бесшумным вентилятором, который не беспокоит во время фотосъемки и дает производить чистовую запись звука во время видеосъемки. Байонет Bowens.

Характеристики:

  • Питание от сети: AC100В-240В(50/60Гц); 3.9А(DC33В/7А)
  • Питание от аккумулятора: Литиевая батарея типа V-mount (приобретается отдельно)
  • Мощность: 200Вт
  • Цветовая температура: 5600К±200K
  • Освещенность (1м, без рефлектора): 7800 лк
  • Индекс CRI: ≥96
  • Диапазон регулировки яркости: 0%~100%
  • Рабочая температура: -10С~40С
  • Количество каналов: 16

Комплектация

  • Осветитель — 1 шт
  • Контроллер — 1 шт
  • Сетевой адаптер — 1 шт
  • Кабель питания — 1 шт
  • Рефлектор Bowens — 1 шт
  • Защитная крышка — 1 шт
  • Сумка для переноски — 1 шт
  • Руководство по эксплуатации — 1 шт

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