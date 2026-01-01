Godox VL200 светодиодный осветитель COB 200 Вт 5600 К без пульта

Круглая COB LED-матрица осветителя выдает сбалансированный дневной свет мощностью 200 Вт с индексом цветопередачи CRI≥96 и TLCI≥95 и цветовой температурой 5600 К, обеспечивая высокоточную цветопередачу и реалистичные цвета.
Мощность осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1% – вы точно подберете необходимое количество света для вашей задачи.
Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора - 7800 лк.
Осветитель VL200 управляется и питается от внешнего блока управления (контроллера), что делает его автономным и простым в управлении. Питание осуществляется от сети (сетевой адаптер входит в комплект) или от аккумуляторных батарей типа V-mount (приобретается отдельно).
Аккумуляторная площадка на 2 батареи, расположенная на корпусе контроллера, позволяет питать устройство от литиевых батарей типа V-mount.
Осветитель оснащен бесшумным вентилятором, который не беспокоит во время фотосъемки и дает производить чистовую запись звука во время видеосъемки. Байонет Bowens.
Характеристики:
- Питание от сети: AC100В-240В(50/60Гц); 3.9А(DC33В/7А)
- Питание от аккумулятора: Литиевая батарея типа V-mount (приобретается отдельно)
- Мощность: 200Вт
- Цветовая температура: 5600К±200K
- Освещенность (1м, без рефлектора): 7800 лк
- Индекс CRI: ≥96
- Диапазон регулировки яркости: 0%~100%
- Рабочая температура: -10С~40С
- Количество каналов: 16