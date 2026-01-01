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Fujimi FT55A штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT55A штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT55A штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT55A штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT55A штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT55A штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT55A штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT55A штатив с головой для фото и видеокамер

Fujimi FT55A штатив с головой для фото и видеокамер

Fujimi
Артикул: NVF-8633

Fujimi FT55A – компактный и легкий штатив-трансформер с шаровой головой для фото и видеокамер.

Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка, кг – 5. Вес, кг – 1,13.

Описание

Штатив изготовлен из магниевого и алюминиевого сплавов, имеет небольшой вес, но в то же время конструкция его очень прочная. Встроенный крюк для утяжеления и замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях увеличивают его устойчивость.

Ноги штатива состоят из 4 секций и складываются телескопически. Их основания сделаны из резины с противоскользящим эффектом, а зажимы-фиксаторы изготовлены из прочного пластика. Мягкие поролоновые накладки на двух ножках штатива предохранят его от соскальзывания а руки при съемках зимой. Одна из трех ног, не имеющая поролоновую накладку, откручивается, превращая штатив в многофункциональный монопод или альпеншток.

Штатив имеет возможность переворачивать центральную штангу на 180 градусов и применять его для макросъемки.

В комплекте шаровая штативная голова. Быстросъемная площадка, имеет прорезиненные, антискользящие вставки и болт-фиксатор. 

Штатив оснащен пузырьковым уровнем.

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, мм – 1410
  • минимальная высота съемки, мм – 350
  • в сложенном виде, мм – 350
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • вес, кг – 1,13. 

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