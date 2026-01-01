Cullmann MUNDO 525M SmartKit black штатив c функцией монопода и адаптером для смартфона

Благодаря габаритному размеру всего 45,5 см, штатив дает удобную рабочую высоту 159,5 см. Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах и 3 положения их угловой регулировки. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 8 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой среднего размера.
Центральная колонна может быть использованна как полноценный монопод. В комплект входит держатель смартфона.
Характеристики:
- вес, г - 1650
- максимальная нагрузка, кг - 8
- максимальная высота, см - 159,5
- минимальная высота, см - 17,5
- в сложенном состоянии, см - 45,5