Fujimi FT38S штатив с головой для фото и видеокамер

Описание

Штатив изготовлен из магниевого и алюминиевого сплавов, имеет небольшой вес, но в то же время конструкция его очень прочная. Встроенный крюк для утяжеления и замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях увеличивают его устойчивость.

Ноги штатива состоят из 3 секций и складываются телескопически. Их основания сделаны из резины с противоскользящим эффектом, а зажимы-фиксаторы изготовлены из прочного пластика. Мягкие поролоновые накладки на двух ножках штатива предохранят его от соскальзывания а руки при съемках зимой.

Штатив имеет возможность переворачивать центральную штангу на 180 градусов и применять его для макросъемки.

В комплекте шаровая штативная голова. Быстросъемная площадка, имеет прорезиненные, антискользящие вставки и болт-фиксатор.

Штатив оснащен пузырьковым уровнем.

Характеристики: