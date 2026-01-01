Fujimi FT22V видеоштатив

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые резиновые ножки и видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.
При весе в 3,23 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,92 метра, а длина в собранном состоянии - всего 70 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
Голова имеет шкалу для удобства панорамирования. Крепится к штативу стандартным резьбовым соединением 3/8".
Характеристики:
- тип головы - видео
- рабочая высота - 192 см
- в сложенном состоянии - 70 см
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка - 18 кг
- крепление головы к штативу - 3/8"
- крепление камеры - 1/4"
- вес - 3,23 кг