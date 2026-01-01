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Fujimi FT22V видеоштатив
Fujimi FT22V видеоштатив
Fujimi FT22V видеоштатив
Fujimi FT22V видеоштатив
Fujimi FT22V видеоштатив
Fujimi FT22V видеоштатив
Fujimi FT22V видеоштатив
Fujimi FT22V видеоштатив
Fujimi FT22V видеоштатив

Fujimi FT22V видеоштатив

Fujimi
Артикул: DAN-3845

Видеоштатив Fujimi FT22V.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 18 кг.

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые резиновые ножки и видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

При весе в 3,23 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,92 метра, а длина в собранном состоянии - всего 70 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Голова имеет шкалу для удобства панорамирования. Крепится к штативу стандартным резьбовым соединением 3/8".

Характеристики:

  • тип головы - видео
  • рабочая высота - 192 см
  • в сложенном состоянии - 70 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 18 кг
  • крепление головы к штативу - 3/8"
  • крепление камеры - 1/4"
  • вес - 3,23 кг

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