Fujimi FT22V видеоштатив

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые резиновые ножки и видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

При весе в 3,23 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,92 метра, а длина в собранном состоянии - всего 70 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Голова имеет шкалу для удобства панорамирования. Крепится к штативу стандартным резьбовым соединением 3/8".

Характеристики: